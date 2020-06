DIRECT - Coronavirus : le président du Conseil scientifique favorable à des règles moins strictes à l'école

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» s'est répandu en quelques mois sur toute la planète. On dénombre 29.142 morts en France où la situation sanitaire s'est néanmoins améliorée.

03H40

Le coronavirus a tué 749 personnes supplémentaires aux Etats-Unis au cours des dernières 24 heures, selon le bilan à 0H30 GMT samedi de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Cela porte à 109.791 le nombre total de décès dus au Covid-19 aux Etats-Unis, où plus de 1,9 million de cas ont été recensés. Quelque 500.000 personnes ont été guéries à ce stade, selon l'université située à Baltimore (est des Etats-Unis).

C'est le pays le plus touché tant en termes de décès que de cas. En revanche, par habitant, plusieurs pays européens devancent les Etats-Unis en ce qui concerne le nombre de morts, comme la France, l'Italie ou l'Espagne.

Le président Donald Trump a assuré vendredi que les Etats-Unis avaient «largement surmonté» la crise et a de nouveau appelé les gouverneurs à alléger dans leurs Etats les restrictions liées à la lutte contre l'épidémie.

02H15

Le gouverneur de Rio de Janeiro a annoncé l'assouplissement à partir de samedi des mesures de confinement adoptées pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

Un décret signé par le gouverneur Wilson Witzel, et publié vendredi soir, autorise la réouverture partielle des bars, restaurants, centres commerciaux et la reprise de certaines activités sportives.

L'Etat de Rio de Janeiro, avec plus de 6.400 décès et 63.000 cas de Covid-19, est le deuxième avec le plus grand nombre de victimes de la pandémie au Brésil.

00H01

Les règles sanitaires pour les enfants à l'école pourraient être allégées d'ici fin juin, notamment pour «les repas, les récréations ou le sport», estime dans le Journal du dimanche le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy.

Ce conseil d'experts chargé d'éclairer le gouvernement doit aussi se pencher, «courant juin», sur la question de la rentrée de septembre pour voir comment le lourd protocole actuel «pourrait être un peu simplifié, fluidifié, à la lumière des connaissances actuelles», ajoute son président.

Contrairement à une idée répandue au début de l'épidémie de Covid-19, les enfants ne semblent pas être les principaux propagateurs du virus et semblent moins contagieux que les adultes, selon les conclusions de chercheurs français.

«Même en continuant à respecter des règles un peu lourdes, on pourrait les simplifier en périscolaire d’ici la fin juin: pendant les repas, les récréations ou le sport», suggère Jean-François Delfraissy.

Jeudi, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer avait dit espérer que le protocole sanitaire pourrait être assoupli «bientôt».