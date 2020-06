DIRECT - Mort de George Floyd : La vague de manifestations anti-racistes atteint l'Espagne et l'Italie

La mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans, lors d'une arrestation policière filmée et diffusée sur les réseaux sociaux le 25 mai, a très largement choqué aux Etats-Unis et entraîné des émeutes dans le pays. Des manifestations de soutien ont lieu dans le monde entier.

16H19

Le président américain Donald Trump a ordonné dimanche le retrait de Washington des soldats de la garde nationale, jugeant que la situation était désormais sous contrôle après des journées de manifestations liés à la mort de George Floyd.

«Je viens de donner l'ordre à notre Garde nationale de commencer à se retirer de Washington DC maintenant que tout est parfaitement sous contrôle», a-t-il tweeté. «Ils vont rentrer chez eux mais peuvent rapidement revenir, si nécessaire. Beaucoup moins de manifestants que prévu hier (samedi) soir !», a-t-il ajouté.

15H53

Des milliers d'Espagnols et d'Italiens ont rejoint dimanche les manifestants qui dénoncent le racisme à travers le monde.

Quelque 3.000 personnes, selon la préfecture de Madrid, se sont rassemblées à la mi-journée devant l'ambassade des Etats-Unis à Madrid. Noirs et blancs, ils ont dénoncé la mort de George Floyd, un Africo-américain de 46 ans, répétant ses dernier mots «Je ne peux pas respirer», et chantant «Pas de paix sans justice», ou «Vous, les racistes, êtes les terroristes».

A Rome, une manifestation imprévue a réuni sur la vaste Piazza del Popolo des milliers de jeunes qui se sont agenouillés en silence, le poing levé, pendant neuf minutes, le temps pendant lequel un policier a appuyé son genou sur le cou de George Floyd jusqu'à sa mort. En se relevant, ils ont crié : «je ne peux pas respirer» !

En Thaïlande où une manifestation anti-raciste avait été interdite, plus de 200 personnes ont participé à une protestation virtuelle, se connectant sur le site de conférence Zoom pour visionner des vidéos sur le mouvement «Black Lives Matter» («les vies des noirs comptent») et lever le poing contre les violences policières.

15H28

Le maire de New York Bill de Blasio a levé dimanche le couvre-feu d'une semaine qui a été imposé à la ville face aux manifestations contre le racisme déclenchées par la mort de George Floyd.

«Hier et la nuit dernière nous avons vu le meilleur de notre ville», a tweeté M. de Blasio, indiquant que le couvre-feu, en vigueur entre 20H00 et 05H00 prenait fin «immédiatement». Le couvre-feu a été levé à la veille du début du déconfinement de la ville lundi, la plus meurtrie par l'épidémie de Covid-19.

13h11

07H01

Washington, Philadelphie, New York: des dizaines de milliers d'Américains ont manifesté samedi dans une atmosphère apaisée contre le racisme et les brutalités policières lors d'une journée marquée par une nouvelle cérémonie à la mémoire de George Floyd.