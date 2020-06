Black Lives Matter : un couple célèbre son mariage au milieu des manifestations pour George Floyd

Les manifestants venus protester samedi 6 juin dans les rues de Philadelphie ne s'attendaient pas à célébrer un mariage dans la foulée. C'est pourtant la tournure qu'ont pris les événements lorsqu'un couple tout juste marié a décidé de rejoindre la foule qui manifestait sur l'avenue Benjamin Franklin Parkway.

Acclamés par les protestants, Kerry Anne et Michael Gordon ont souhaité immortaliser ce moment rare avec des clichés qui font le tour des réseaux sociaux depuis quelques heures. Un moment chargé d'émotion pour les deux jeunes mariés, qui s'unissaient un peu plus tôt au Logan Hotel, à seulement quelques mètres des manifestations.

The power of love on so many levels #BlackLivesMattter #phillyprotest pic.twitter.com/b5ox0QcnIz

— Rachel E. Lopez (@Rachel_E_Lopez) June 6, 2020