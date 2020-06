Black Lives Matter : une manifestation en direct sur Zoom

En Thaïlande, environ 300 personnes ont participé le 7 juin à une manifestation en ligne menée sur le site de conférence Zoom contre les violences policières et l'injustice raciale, en pleine pandémie de Covid-19.

«I can't breathe», je ne peux pas respirer en français, pouvait-on lire sur les bras et pancartes de certains manifestants, rapporte l'agence de presse Reuters. Les participants ont également observé 8 minutes et 46 secondes de silence, soit la durée pendant laquelle George Floyd a été filmé immobilisé par le genou de Derek Chauvin.

«Tout le monde a des espoirs, tout le monde a des rêves, tout le monde saigne rouge vous savez [...] c'est fou qu'il y ait encore cela en 2020 alors qu'en 1963, Martin Luther King faisait son discours sur la liberté», a déclaré l'une des organisatrices, Natalie Bin Narkprasert. Et cette dernière fait un constat général : «J'ai vécu sur trois continents maintenant. J'ai de bons amis qui sont issus de la communauté africaine, qui sont aussi des noirs américains et vous voyez un contraste frappant dans la façon dont ils sont traités».

Dans le pays, une manifestation anti-raciste avait été interdite, probablement du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19. La Thaïlande a signalé 77 cas au cours des 14 derniers jours et tous ont été confinés après avoir été importés de l'étranger.

Par ailleurs, le gouvernement a confirmé sept nouveaux cas et aucun nouveau décès le 8 juin. Les nouveaux cas ont été placés en quarantaine. Ce qui porte le nombre total de cas confirmés à un peu plus de 3 000, dont près de 60 décès.