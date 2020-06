Black Lives Matter : une vidéo montre un homme foncer dans la foule à Seattle et tirer sur un manifestant

Dimanche 7 juin au soir, un homme a foncé avec sa voiture dans une foule rassemblée à Seattle lors d'une manifestation contre le racisme. Deux semaines après la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis, les Etats-Unis continuent d'être secoués par de nombreuses manifestations et émeutes raciales.

La scène, filmée, a été capturée sur les réseaux sociaux par des manifestants, mais aussi des journalistes présents sur place pour assurer des retransmissions en direct.

Elle se passe à Capitol Hill, un quartier du centre de Seattle, la plus grande ville de l'État de Washington et du Nord-Ouest des États-Unis.

On y voit un véhicule de couleur noire arrêté par des passants avant de dévaler une avenue en direction du cortège.

Just now in Seattle. A man drove into the protest. He then shoots a protester in the arm. Then he gets out of the car, and walks to the police line.





Who is this man? Why did he walk directly to the police line? Something is not right here.



pic.twitter.com/0g3PqL2pSz

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 8, 2020