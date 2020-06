Coronavirus : la Nouvelle-Zélande ne compte plus aucun cas

La Nouvelle-Zélande n'a plus aucun cas actif de coronavirus sur son territoire, ont annoncé ce lundi 8 juin les autorités sanitaires après le rétablissement du dernier patient qui était encore à l'isolement. En conséquence, quasiment l'ensemble des restrictions mises en place pour combattre la pandémie vont être levées mardi.

Plus aucune nouvelle contamination n'avait été recensée depuis 17 jours. Cela faisait une semaine qu'il n'y avait plus qu'un seul cas actif.

«Le dernier cas n'avait plus de symptômes depuis 48 heures et est considéré comme rétabli», a annoncé lundi le ministère de la Santé, précisant que le patient n'était plus à l'isolement. Son identité n'a pas été dévoilée, mais il s'agirait d'une femme d'une cinquantaine d'années qui serait liée à une chaîne de transmission du virus à Auckland.

«Le fait de n'avoir aucun cas actif pour la première fois depuis le 28 février est certainement un jalon important dans notre périple mais, comme nous l'avons précédemment dit, il sera essentiel de maintenir la vigilance contre le Covid-19», a déclaré le directeur général du ministère de la Santé Ashley Bloomfield dans un communiqué.

Après l'annonce de cette bonne nouvelle, la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a tenu une conférence de presse lors de laquelle elle a décrété la levée à partir de ce mardi de toutes les restrictions qui avaient été instaurées pour lutter contre le coronavirus, excepté les contrôles aux frontières.

Reprise du rugby dans des stades pleins

Exit les mesures de distanciation physique et les limites de rassemblements. Les événements publics et privés pourront se dérouler sans aucune restriction, a annoncé Jacinda Ardern, et les commerces fonctionner de manière normale. L'ensemble des transports publics vont reprendre, et les théâtres et discothèques pourront rouvrir leurs portes sans aucune limite du nombre de clients.

Quant aux événements sportifs, ils ne seront plus obligés de se tenir à huis clos, ce qui va permettre à la compétition nationale de rugby baptisée «Super Rugby Aotearoa», qui doit démarrer samedi, de se tenir dans des stades pleins. «Nous sommes incroyablement fiers, et reconnaissants, d'être la première compétition sportive professionnelle au monde en position de permettre à nos équipes de jouer à nouveau devant leurs fans», a déclaré le patron de New Zealand Rugby Mark Robinson.

La réponse de la Nouvelle-Zélande à la pandémie de coronavirus, marquée par un confinement strict de sept semaines jusqu'en mai, a été saluée dans le monde entier. Elle a permis à l'archipel de 5 millions d'habitants de ne déplorer que 1.154 cas confirmés de Covid-19 et 22 décès, soit l'un des taux de mortalité par habitant les plus faibles du monde.

