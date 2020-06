DIRECT - Coronavirus : 54 décès en 24 heures en France, l'épidémie s'aggrave dans le monde

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» s'est répandu en quelques mois sur toute la planète. On dénombre 29.155 morts en France où la situation sanitaire s'est néanmoins améliorée.

20h02

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé lundi que la pandémie liée au nouveau coronavirus "s'aggravait" dans le monde, mettant en garde contre tout laisser-aller. "Bien que la situation en Europe s'améliore, dans le monde elle s'aggrave", a déclaré le patron de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une conférence de presse virtuelle à Genève.

18h56

La France a enregistré 54 décès liés au Covid-19 dans les hôpitaux ces dernières 24 heures, portant à 29.209 le nombre total de morts dans le pays depuis le début de l'épidémie, selon un bilan communiqué lundi par la Direction générale de la Santé (DGS).

Par ailleurs, le nombre de cas graves du Covid-19, nécessitant une hospitalisation en réanimation, continue sa décrue lente mais régulière: il est descendu lundi à 1.024 personnes, soit 29 de moins par rapport à dimanche.

Quatre régions (Ile-de-France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France) regroupent 75% des patients hospitalisés en réanimation, selon le communiqué de la DGS.

Avec ce nouveau décompte, le nombre de décès enregistrés dans les hôpitaux s'élève désormais à 18.859.

13H40

Moscou, premier foyer de l'épidémie de coronavirus en Russie, mettra fin le 9 juin au confinement imposé à la population depuis fin mars, a annoncé lundi le maire de la ville.

«Dès demain, le confinement et le système de laissez-passer seront levés», a déclaré Sergueï Sobianine dans une vidéo diffusée sur Facebook, se félicitant que «Moscou retrouve son rythme de vie habituel», précisant un calendrier s'étalant jusqu'à la fin juin pour la réouverture des lieux publics et de loisirs, notamment la restauration ou encore les salles de sports.

12h20

La Russie annonce une réouverture partielle de ses frontières.

11h55

Le nombre hebdomadaire de téléconsultations médicales, qui plafonnait autour d'un million depuis avril, a baissé d'un tiers en mai après le déconfinement, selon des chiffres transmis lundi par l'Assurance maladie à l'AFP. Après un décollage tardif mais fulgurant, la téléconsultation a entamé son atterrissage en douceur.

11h47

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) souhaite que le gouvernement donne une date à laquelle pourraient être levées les contraintes sanitaires dans les entreprises, pour que leur activité puisse reprendre normalement.

11h33

Le Pakistan a dépassé officiellement le cap des 100.000 malades du nouveau coronavirus, ont annoncé les autorités, un chiffre bien en-deçà de la réalité, alors que les hôpitaux commencent à être saturés dans le pays.

10h50

Le gouvernement veut convaincre les entreprises de fournir des masques en tissu à leurs salariés plutôt que des masques chirurgicaux importés, face aux "surcapacités" dénoncées par certains industriels français reconvertis dans la fabrication de masques.

09h42

Le nouveau dispositif de chômage partiel, qui doit être défini à partir de cette semaine lors de concertations avec les organisations syndicales et patronales, sera en vigueur pendant "un à deux ans", a annoncé lundi sur franceinfo Muriel Pénicaud, la ministre du Travail.

"Il a vocation à durer un à deux ans, ça fait partie des curseurs qu'on décidera" lors de la concertation qui doit démarrer ce lundi, a-t-elle ajouté.

09h24

Plus de 7 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont près des deux tiers en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage réalisé par l’AFP.

Au moins 7.003.851 cas d’infection, parmi lesquels 402.867 décès, ont été recensés, notamment en Europe, continent le plus touché avec 2.275.305 cas et 183.542 décès, ainsi qu’aux Etats-Unis (1.942.363 cas, dont 110.514 décès).

Le nombre de cas déclarés dans le monde a doublé en un peu plus d’un mois et plus d’un million de nouveaux cas de Covid-19 ont été officiellement enregistrés ces neuf derniers jours. Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant notamment que les cas graves.

08h12

Un tiers des Français affirme avoir grossi (environ 3,2 kg) pendant le confinement, mais ils ont aussi "été moins nombreux à boire, à manger gras, sucré et salé et même moins nombreux à fumer", selon un sondage Odoxa publié lundi.

07h50

Le Défenseur des droits alerte lundi dans son rapport annuel sur l'aggravation des inégalités pendant le confinement, dans un pays toujours miné par l'effacement des services publics et les rapports tendus entre police et population. "Les inégalités sociales et territoriales, les reculs des services publics déjà à l'oeuvre ont été exacerbés" avec l'épidémie de coronavirus, estime auprès de l'AFP Jacques Toubon, qui s'apprête à quitter l'autorité indépendante après six années à sa tête

06h28

Le public sera autorisé dans les stades néo-zélandais samedi lors de la reprise du championnat de Super Rugby dans une version à taille réduite, ont annoncé lundi les organisateurs en claironnant une première mondiale.

"Super Rugby Aotearoa sera la première compétition professionnelle de rugby au monde à permettre un retour massif des fans à l'ère du Covid-19 quand elle reprendra samedi à Dunedin", a indiqué dans un communiqué la fédération New Zealand Rugby.

04h59

La Nouvelle-Zélande n'a plus aucun cas actif de coronavirus, ont annoncé lundi les autorités sanitaires après la sortie du dernier patient qui était encore à l'isolement.

04h10

La pandémie de coronavirus a dépassé dimanche le seuil des 400.000 morts dans le monde, continuant de progresser de manière fulgurante dans les pays d'Amérique latine.

04h00

Toute personne arrivant au Royaume-Uni de l'étranger doit observer à partir de lundi une quarantaine de 14 jours afin d'éviter l'importation de nouveaux cas de coronavirus dans le pays, une mesure à l'efficacité contestée qui affole les secteurs aérien et du tourisme.

03h13

Le coronavirus a tué 691 personnes supplémentaires aux Etats-Unis au cours des dernières 24 heures, selon le bilan dimanche de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Cela porte à 110.482 le nombre total de décès dus au Covid-19 aux Etats-Unis, où 1.938.842 cas ont été recensés.

01h52

La Pologne a enregistré durant le weekend une montée en flèche des infections au coronavirus en particulier liés à une mine de charbon dans le sud du pays, a indiqué dimanche le ministère de la Santé. Le pays a répertorié 1.151 nouveaux cas de Covid-19, dont 576 samedi et 575 dimanche.