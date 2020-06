Fin du Covid-19 en Nouvelle-Zélande : la Première ministre a fait «une petite danse»

La Nouvelle-Zélande n’a plus aucun cas actif de coronavirus, ont annoncé les autorités. La Première ministre, Jacinda Ardern, confie avoir fait «une petite danse» pour fêter la fin de la pandémie en Nouvelle-Zélande.

Le pays a levé ce lundi toutes les restrictions mises en place pour lutter contre la propagation du virus. Si les contrôles aux frontières sont toujours maintenus, les règles de distanciation physique sont levées.

Lors d’une conférence de presse, une journaliste a demandé à la Première ministre quelle a été sa réaction quand elle a su qu’il n’y avait plus aucun cas actif dans le pays. «J’ai fait une petite danse. Je l’ai montré à Neve (sa fille, ndrl). Elle était un peu surprise, elle n’avait aucune idée de pourquoi je dansais dans le salon, mais elle s'est jointe à moi», confie Jacinda Ardern.

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern says she did "a little dance" after she announced there were no active cases of coronavirus in the country https://t.co/RDSBB7zltU pic.twitter.com/cjokc8P0Ir

— CBS News (@CBSNews) June 8, 2020