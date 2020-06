La sœur de Kim Jong-un en charge des relations avec la Corée du Sud ?

Les tensions entre la Corée du Nord et Séoul reprennent de plus belle. Kim Yo-Jong, la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, serait désormais en charge des relations entre les deux Corées.

Après plusieurs tentatives de réconciliation entre Pyongyang et Séoul en 2018, les relations se sont nettement dégradées. Vendredi 5 juin dernier, la Corée du Nord a menacé de fermer son bureau de liaison avec Séoul, et de prendre des mesures pour sanctionner sa voisine du Sud. En cause : des tracts envoyés par les militants sud-coréens de l’autre côté de la frontière.

Ces déclarations, transmises par l’agence de presse officielle KCNA, émanait de Kim Yo Jong, la puissante sœur cadette du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Elle a également menacé de rompre l'accord militaire signé lors de la visite de Moon Jae-in, le président sud-coréen, à Pyongyang en 2018, qui avait pour objectif d'apaiser les tensions à la frontière.

«Comme première mesure, nous allons définitivement retirer le bureau conjoint inactif de liaison Nord-Sud», a dit un porte-parole du Département du Front uni du Nord, qui s'occupe des relations intercoréennes, dans un communiqué publié le 5 juin par KCNA. La fermeture du bureau de liaison pourrait être suivie de «diverses mesures» pour sanctionner Séoul, a ajouté le porte-parole. «Nous sommes sur le point de démarrer des mesures qui pourraient bientôt blesser la partie Sud pour la faire souffrir», a-t-il déclaré.

Selon le média sud-coréen Chosun Ilbo, Kim Yo-Jong serait désormais en charge des relations transfrontalières. D’anciens officiers affirmeraient que les relations entre les deux Corées, normalement gérées par l’armée et des membres du Front Uni du Nord, sont désormais à la sœur de Kim Jong-un.

Selon une source gouvernementale, «les remarques de Kim Yo-Jong sont traitées comme des directives du leader», rapporte le quotidien. Un autre ancien membre du gouvernement aurait affirmé qu’elle aurait été chargée de «maximiser les efforts pour apprivoiser la Corée du Sud», selon Chosun Ilbo.

