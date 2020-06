Le groupe BTS et ses fans donnent 2 millions de dollars à Black Lives Matter

Ils ont égalé leurs idoles. En vingt-quatre heures, les fans du groupe sud-coréen BTS ont levé un million de dollars de dons (environ 886.000 euros) pour le mouvement «Black Lives Matter», soit le montant d'une donation similaire des mégastars de la K-pop, ont annoncé ce lundi les organisateurs de la collecte.

Les managers de BTS (abréviation de Bangtan Sonyeondan, qui signifie «Boy scouts résistants aux balles»), l'un des plus grands phénomènes musicaux au monde à l'heure actuelle, ont annoncé ce week-end que le boys band avait donné 1 million de dollars pour le mouvement antiraciste aux Etats-Unis et ailleurs.

«Nous sommes contre la discrimination raciale. Nous condamnons la violence», a indiqué le groupe de sept chanteurs et danseur dans un tweet.

우리는 인종차별에 반대합니다. 우리는 폭력에 반대합니다. 나, 당신, 우리 모두는 존중받을 권리가 있습니다. 함께 하겠습니다. We stand against racial discrimination. We condemn violence. You, I and we all have the right to be respected. We will stand together. #BlackLivesMatter

Les relations étroites créées par BTS avec ses fans, qu'il inonde de selfies sur les réseaux sociaux, de vidéos et de tweets - en coréen et en anglais - ont contribué à créer un mouvement mondial rassemblant des millions de fans, que les chanteurs appellent leur «armée».

Et l'annonce du don de BTS a vite provoqué l'apparition du hashtag #MatchAMillion («Egaler le million») et un groupe de fans, appelé «One in an Army», a lancé une collecte en ligne. Lundi matin, «One in an Army» a annoncé qu'1 million de dollars avaient été promis par près de 35.000 donateurs.

.@BTS_twt fans match BTS' one million dollar donation to Black Lives Matter.





You can download our release here : https://t.co/nbRz6BnYzh#BlackLivesMatter#ARMYMatchedAMillion#2MforBLM pic.twitter.com/kpKia6mBMq

— One in an ARMY⁷ Charity Project (@OneInAnARMY) June 8, 2020