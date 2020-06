Le natto, un aliment japonais efficace contre le coronavirus ?

Il n'est pas très appétissant mais pourrait être utile. Le natto, un aliment japonais composé de graines de soja fermentées, pourrait se révéler efficace face au coronavirus.

Des chercheurs néerlandais ont en effet récemment découvert un lien entre le développement de formes graves de Covid-19 et une carence en vitamine K, essentielle à la production de protéines qui régulent la coagulation et peuvent protéger contre les maladies pulmonaires.

Et dans quels aliments trouve-t-on cette vitamine ? Dans les légumes verts (épinards, brocolis, poireaux...), certains fromages et fruits (myrtilles, kiwis, pruneaux...), mais également dans le natto. L'un des chercheurs ayant participé à l'étude, le docteur Rob Janssen, envisage ainsi de poursuivre les recherches sur les bienfaits de cet aliment.

«J'ai travaillé avec une scientifique japonaise à Londres et elle m'a dit qu'elle avait remarqué que dans les régions du Japon où ils mangent beaucoup de natto, il n'y ait pas une seule personne qui meurt du Covid-19», a-t-il affirmé, interrogé par le Guardian.

Le natto associé à une plus longue espérance de vie

Cette observation n'a pour le moment été prouvée par aucune étude scientifique. Ce qui n'a pas empêché les Japonais de se ruer sur le natto au début de l'épidémie (+20 % de demande en début d'année par rapport à la même période en 2019 selon le média Japan Today), incités notamment par une étude nippone publiée fin janvier dans le British Medical Journal.

En étudiant les habitudes alimentaires de plus de 90.000 Japonais, les chercheurs ont découvert qu'une consommation plus élevée de soja fermenté (natto et miso en particulier) était associée à un risque de mortalité plus faible toutes causes confondues, et donc à une espérance de vie plus élevée.

