Mort de George Floyd : le chanteur des Village people demande à Donald Trump de ne plus utiliser leur musique

«Désolé mais je ne peux pas soutenir ce que vous proposez», a écrit Victor Willis sur Facebook, vendredi 5 juin. Le leader du groupe The Village people réagissait ainsi aux propos de Donald Trump qui proposait de déployer l'armée face aux manifestants mobilisés contre le racisme, après la mort de George Floyd. Le chanteur demande au président de ne plus utiliser les chansons du groupe lors de ses meetings.

Contrairement à d'autres artistes comme Rihanna, REM ou Aerosmith, qui avaient menacé le chef d'Etat de poursuites judiciaires, les Village people avait jusqu'ici fait savoir que l'utilisation de leur musique par Donald Trump ne leur posait pas de problème.

D'ailleurs en février dernier, lors d'un voyage en Inde, le président américain avait été accueilli sur scène à Ahmedabad au son de «Macho man», titre du groupe de Victor Willis.

Mais il semblerait que la récente mobilisation américaine contre le racisme et les violences policières, ainsi que la gestion du phénomène par Donald Trump, ait changé la donne.

«Si Trump demande à l’armée de tirer sur ses propres citoyens (sur le sol des États-Unis), les Américains se soulèveront de manière si massive devant la Maison blanche qu’il pourrait être forcé de quitter son poste avant l’élection. Ne faites pas cela Monsieur le président ! Et je vous demande de ne plus utiliser aucune de mes chansons à vos meetings, en particulier "Y.M.C.A." et "Macho Man". Désolé, mais je ne peux pas soutenir ce que vous proposez», a écrit Victor Willis.

