Covid-19 : les pays où la pandémie s’aggrave

Si la pandémie de Covid-19 semble s’apaiser en Europe, elle continue de se propager. L’OMS estime même que «dans le monde, elle s’aggrave», et plus de 400.000 décès ont été recensés.

L'Amérique latine est devenue le nouvel épicentre de l'épidémie de Covid-19, et plusieurs pays y traversent une crise sanitaire sans précédant. En Asie également, plusieurs pays connaissent une explosion du nombre de cas de contamination, et une saturation du système hospitalier.

Le Pakistan

Le Pakistan a dépassé la barre des 100.000 personnes contaminées, et compte plus de 2.000 décès au Covid-19. Le nombre de personnes infectées est toutefois largement sous-estimé, faute d'un dépistage suffisant. Fin mai, le ministre de la Santé du Khyber-Pakhtunkhwa avait indiqué à l'AFP que le niveau de contamination était dix fois supérieur aux chiffres officiels dans cette province du Nord-Ouest.

La létalité de la maladie, en forte accélération, reste toutefois faible dans ce pays aux infrastructures sanitaires fragiles. Mais alors que sont désormais recensés près de 1.400 patients dans un état critique, nombre d'hôpitaux arrivent à saturation. «Les hôpitaux manquent de lits. Il n'y a pas assez de respirateurs artificiels», s'est inquiété Khizer Hayat, le président de l'Association des jeunes médecins du Pendjab, interrogé par l'AFP.

L'Iran

L’épidémie semblait se calmer en Iran, qui avait atteint son plus bas niveau de contamination au début du mois de mai. Le pays voit pourtant depuis quelques jours son nombre de personne infectées augmenter de nouveau. Les autorités ont recommandé ce lundi le port du masque en public, rapporte RFI, et met en garde la population face à une potentielle deuxième vague épidémique.

Selon le ministère de la Santé de la République islamique, cette augmentation ne serait en fait due qu’à l’augmentation du nombre de tests effectués, et pas à une intensification de l’épidémie. Les autorités encouragent tout de même la population à rester prudente.

L'Inde

La capitale indienne New Delhi s'attend à compter plus d'un demi-million de malades du nouveau coronavirus d'ici fin juillet, soit une multiplication par près de vingt en deux mois, a annoncé ce mardi le gouvernement local. La mégapole de 20 millions d'habitants recense à ce jour 874 morts de la maladie Covid-19 sur 29.943 cas confirmés. De nombreux témoignages font état d'hôpitaux et d'établissements funéraires déjà sous pression.

Selon un membre du gouvernement local, le nombre de malades du nouveau coronavirus à Delhi s'élèvera à 44.000 au 15 juin, 100.000 au 30 juin et 225.000 au 15 juillet. Le bilan officiel de la pandémie en Inde est actuellement de 7.466 morts pour 266.598 cas recensés.

Les experts s'attendent à ce que l'épidémie de Covid-19 n'atteigne son pic qu'en juin-juillet en Inde. Pourtant l’Inde est sortie du confinement en début de semaine, et les centres commerciaux et lieux de culte ont rouvert ce lundi.

Le Brésil

Il est le troisième pays le plus endeuillé au monde, après les États-Unis et le Royaume-Uni, et est considéré par l’OMS comme le nouvel épicentre de la pandémie dans le monde. Le Brésil a dépassé la barre des 37.000 morts du Covid-19, et compte plus de 600.000 personnes contaminées. Ces chiffres seraient pourtant largement sous-estimés, car le Brésil ne possède que peu de tests de dépistage. Les populations les plus défavorisées, n’ayant pas accès aux infrastructures de santé, sont les plus exposés.

Les peuples autochtones d’Amazonie sont aussi très vulnérables. D'après l'Association des Peuples Indigènes du Brésil (Apib), le virus s'est déjà propagé au sein de 40 peuples, contaminant 537 personnes, pour un lourd bilan de 102 morts.

Le gouvernement de Jair Bolsonaro a par ailleurs décidé de ne plus publier les chiffres cumulés du nombre de morts, pour ne donner que les bilans quotidiens. Certains opposants et les professionnels de santé accusent les pouvoirs publics de chercher à «invisibiliser» les morts du coronavirus.

Le Chili

Le nombre de contaminations et de décès continue de grimper au Chili, qui devrait atteindre son pic épidémique au mois de juin ou au mois de juillet, selon Les Échos. Le pays compte désormais plus de 100.000 personnes atteintes et plus de 2.000 décès.

Santiago, où vivent sept des 18 millions de Chiliens, est le principal foyer épidémique, avec 80% des contaminations et des services sanitaires au bord de la rupture. Les autorités sanitaires chiliennes ont annoncé le 3 juin dernier le prolongement pour une quatrième semaine du confinement à Santiago pour tenter de freiner la propagation de l'épidémie.

Le Pérou

Le Pérou est le second pays le plus touché par le coronavirus en Amérique latine, après le Brésil. Il compte à ce jour près de 190.000 contaminés et plus de 5.000 morts. Le pays souffre d’une pénurie d’oxygène médical a affirmé le ministère de la Santé. Les 9.500 malades hospitalisés dans le pays ont conduit le système hospitalier péruvien au bord de l'effondrement.

Selon des sources du ministère de la Santé, il manque dans le pays quelque 8.000 bouteilles d'oxygène médical, que ne peuvent produire des usines submergées par la demande. Le gouvernement a annoncé des mesures afin de fournir des bouteilles d'oxygène le plus vite possible et de les importer si nécessaire.

