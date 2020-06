Covid-19 : Voici à quoi pourraient ressembler les sièges dans les avions

Un confort post-covid. Alors que les compagnies aériennes reprennent progressivement leurs vols, l’entreprise française Safran Seats a lancé sur le marché de nouveaux sièges permettant de respecter la distanciation physique à bord des avions et de limiter le risque de propagation du coronavirus.

En partenariat avec Universal Movement, la filiale du groupe Safran, spécialisée dans la fabrication de sièges pour l'industrie aéronautique et spatiale, a notamment présenté le 2 juin dernier l’équipement Interspace.

Ces nouveaux sièges sont composés de deux ailes matelassées, qui se replient sur le dossier du siège, favorisant la protection des passagers dans les cabines.

«Le système peut être adapté, ce qui permet aux compagnies aériennes d’intégrer la technologie Interspace à leur flotte sans remplacer les sièges existants», précise Safran Seats, qui a également travaillé à une adaptation du produit, appelée Interspace Lite.

Celle-ci donne aux entreprises de transport aérien la possibilité de reconfigurer facilement leurs cabines en classe Economie, «en délimitant l’espace entre les passagers et en leur offrant plus d’intimité grâce au verrouillage des sièges centraux ou extérieurs d’une rangée», comme en témoignent les visuels ci-dessous.

Safran Seats is proud to offer a new portfolio of devices to fit the post-Covid-19 travel environment. Our Interspace and Interspace Lite solutions gives confort and safety to passengers while being a retrofit-able solution. Find more by clicking here: https://t.co/XkBK3SCDlC pic.twitter.com/8hjdZwjeAC

— Safran Seats (@SafranSeats) June 2, 2020