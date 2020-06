DIRECT - Coronavirus : l'état d'urgence sanitaire ne sera pas prolongé au-delà du 10 juillet

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» s'est répandu en quelques mois sur toute la planète. On dénombre 29.209 morts en France où la situation sanitaire s'est néanmoins améliorée.

22h59

Le gouvernement souhaite mettre fin au 10 juillet à l'état d'urgence sanitaire mis en place fin mars pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, a indiqué mardi soir Matignon en insistant sur "l'évolution à ce stade positive de la situation sanitaire".

"Pour autant, cette sortie de l'état d’urgence sanitaire doit être organisée rigoureusement et progressivement", et le gouvernement présentera donc mercredi au Conseil des ministres un projet de loi qui permettra, pendant quatre mois, de réglementer au besoin l'accès aux transports, de limiter ou d'interdire certains rassemblements et de fermer à nouveau certains établissements accueillant du public.

20h10

La France a enregistré 87 décès supplémentaires liés au Covid-19, dont 53 dans les hôpitaux, portant à 29.296 le nombre total de morts dans le pays depuis le début de l'épidémie, selon un bilan communiqué mardi par la Direction générale de la Santé (DGS).

Dans le même temps, le nombre de cas graves du Covid-19 nécessitant une hospitalisation en réanimation continue sa décrue et est repassé sous la barre des 1.000, avec 955 malades, soit 69 de moins que la veille.

14h19

Le procureur de Paris Rémy Heitz a annoncé à l'AFP l'ouverture lundi d'une vaste enquête préliminaire sur la gestion critiquée de la crise du Covid-19 en France visant notamment les chefs d'"homicides involontaires" ou "mise en danger de la vie d'autrui".

Cette enquête, réponse judiciaire à l'essentiel des plaintes reçues par le parquet de Paris pendant le confinement, "n'est pas là pour définir des responsabilités politiques ou administratives", a expliqué M. Heitz, "mais pour mettre au jour d'éventuelles infractions pénales" de décideurs nationaux.

13h49

Le masque restera obligatoire sous peine d'amende en Espagne une fois le déconfinement achevé, jusqu'à ce que le coronavirus soit "définitivement vaincu", a annoncé mardi le ministre de la Santé espagnol Salvador Illa.

Une amende de 100 euros pourra être infligée aux personnes ne le portant pas sur la voie publique ou dans les lieux fermés quand elles ne peuvent pas maintenir une distance de sécurité de 1,5 mètre avec ceux qui les entourent.

13h19

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 406.466 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11h00 GMT.

Plus de 7.130.550 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 3.124.800 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

10h55

La Russie a franchi le cap des 6.000 morts du nouveau coronavirus, tandis que le confinement pour endiguer l'épidémie a été levé à Moscou, malgré des milliers de nouvelles contaminations dans le pays.

08h19

L'économie française devrait plonger d'environ 10% cette année, malgré une reprise "progressive" de l'activité à partir du troisième trimestre, selon une estimation publiée mardi par la Banque de France, qui juge que le PIB ne retrouvera pas son niveau d'avant crise avant la mi-2022.

L'économie française plonge, un pic du #chômage supérieur à 11,5% attendu mi-2021 https://t.co/VMhKMigid3 — CNEWS (@CNEWS) June 9, 2020

07h11

La Fédération américaine de tennis (USTA) a annoncé lundi qu'elle allait supprimer 110 emplois et fermer son bureau de White Plains (New York), un plan économique imposé par la pandémie de Covid-19.

05h05

La justice a ordonné le 5 juin la réouverture d'écoles maternelles et primaires dans la ville de Saint-Claude (commune de la Basse-Terre) en Guadeloupe, a-t-on appris lundi de sources concordantes.

La décision en référé, prise après la saisine du tribunal administratif par un parent d'élève, a été rendue dans un contexte tendu entre certaines municipalités de l'archipel, le préfet et le recteur alors que la majorité des écoles de Guadeloupe n'ont pas rouvert suite au déconfinement.

03h13

La ville de New York, épicentre de l'épidémie américaine de coronavirus des semaines durant, a officiellement entamé son déconfinement lundi, confortant une réouverture en marche dans de nombreux pays malgré une "aggravation de la situation mondiale", selon l'OMS.

02h58

Le nouveau coronavirus a fait 450 décès supplémentaires en 24 heures aux Etats-Unis, selon le comptage à 20H30 lundi (00H30 GMT mardi) de l'université Johns Hopkins, un bilan journalier au plus bas depuis environ deux mois.

Il faudra toutefois attendre pour savoir si les chiffres de lundi se confirment sur la durée, car les données de l'université, actualisées en continu, ont tendance à mécaniquement baisser en sortie de week-end en fonction des remontées transmises par les autorités sanitaires locales.