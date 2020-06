DIRECT - Mort de George Floyd : la fédération américaine de football songe à supprimer la règle interdisant l'agenouillement

La mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans, lors d'une arrestation policière filmée et diffusée sur les réseaux sociaux le 25 mai, a très largement choqué aux Etats-Unis et entraîné des émeutes dans le pays. Des manifestations de soutien ont lieu dans le monde entier.

06h19

Un homme qui se décrit lui-même comme un "leader" du groupe raciste Ku Klux Klan a comparu lundi devant un tribunal américain pour avoir lancé sa voiture contre des personnes qui protestaient pacifiquement après la mort de George Floyd, a annoncé la justice.

"Harry H. Rogers, 36 ans, est accusé d'agression et de coups et blessures, de tentative de blessure malveillante et de vandalisme criminel. Des accusations supplémentaires font l'objet d'une enquête", a tweeté Shannon Taylor, la procureure du comté de Henrico, en Virginie.

04h30

La Fédération américaine de football (USSF) envisage de supprimer une règle qui interdit aux joueurs et aux joueuses de s'agenouiller pendant l'hymne national, a confirmé lundi à l'AFP un porte-parole de l'instance, une abrogation que l'équipe nationale féminine voudrait immédiate et accompagnée d'excuses.

Plus tôt dans la journée, la chaîne sportive ESPN avait rapporté que la présidente de l'USSF, Cindy Parlow Cone, souhaitait que cette règle soit abrogée lors d'une réunion du conseil d'administration de l'instance prévue mardi.

03h18

Le procureur de la ville de Los Angeles a annoncé qu'il n'engagerait pas de poursuites criminelles contre les milliers de manifestants arrêtés ces derniers jours pour avoir enfreint le couvre-feu, dès lors qu'ils n'ont commis ni vol ni vandalisme ni violence.

En lieu et place des poursuites habituelles, les services du procureur Mike Feuer disent avoir élaboré une "approche non punitive", en dehors des tribunaux, pour traiter les infractions liées aux récentes manifestations dénonçant la mort de George Floyd, en majorité "des violations du couvre-feu et refus d'obtempérer à l'ordre de dispersion".

00h59

C'était leur dernière occasion de lui dire adieu: des milliers d'habitants de Houston, notamment du "Third Ward", le quartier où il a grandi, ont bravé lundi le soleil et la chaleur pour rendre hommage à George Floyd, dans la tristesse et le recueillement.