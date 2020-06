DIRECT - Mort de George Floyd : «l'heure de la justice raciale» est venue, dit Joe Biden aux funérailles de George Floyd

La mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans, lors d'une arrestation policière filmée et diffusée sur les réseaux sociaux le 25 mai, a très largement choqué aux Etats-Unis et entraîné des émeutes dans le pays. Des manifestations de soutien ont lieu dans le monde entier.

20h33

"L'heure de la justice raciale" est venue aux Etats-Unis, a lancé mardi le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden dans une vidéo diffusée pendant la cérémonie d'obsèques de George Floyd.

"Nous ne pouvons plus nous détourner du racisme qui blesse notre âme", a ajouté l'ancien vice-président de Barack Obama, en rendant hommage à cet Afro-Américain de 46 ans, dont la mort il y a quinze jours sous le genou d'un policier blanc a suscité une vague de manifestations dans tout le pays et au-delà.

14h17

Une statue de l'ex-roi des Belges Léopold II, figure controversée du passé colonial de la Belgique, a été retirée d'un square mardi à Anvers (nord) pour être entreposée dans les réserves d'un musée local, a appris l'AFP de sources concordantes.

Cette décision intervient après la mobilisation ce week-end de plusieurs milliers de personnes à travers la Belgique, lors de manifestations organisées contre le racisme et en hommage à George Floyd, un Afro-américain tué fin mai par un policier blanc aux Etats-Unis.

13h43

L'artiste français mondialement connu JR et des élèves de l'école de cinéma créée par le réalisateur Ladj Ly ont réalisé, dans la nuit de lundi à mardi à Paris, une immense fresque en hommage à Adama Traoré, un jeune homme noir de 24 ans décédé lors de son interpellation en 2016.

"La fresque est là pour rendre hommage à Adama et George Floyd", a déclaré Ladj Ly, le réalisateur des "Misérables" couronné aux Césars, présent lors de la conférence de presse organisée devant la fresque par le comité de soutien d'Adama Traoré.

12h59

La chaîne de télévision publique japonaise NHK a présenté des excuses et retiré de son site un dessin animé destiné à expliquer le mouvement Black Lives Matter mais qui s'est attiré un flot de plaintes pour racisme, y compris de la part de l'ambassade des Etats-Unis et de la star du tennis Naomi Osaka.

Dans un communiqué, le groupe audiovisuel a reconnu que le film manquait de "considération" et a présenté ses excuses "à ceux qui ont été offensés".

09h53

"Je vous entends", a dit le Premier ministre britannique Boris Johnson aux manifestants anti-racistes qui ont dénoncé la mort de George Floyd, un homme noir tué par un policier blanc aux Etats-Unis, tout en condamnant les contrevenants à la loi.

"Vous avez raison, nous avons raison, de dire que les vies des Noirs comptent et à tous ceux qui ont choisi de protester de manière pacifique et ont respecté la distanciation sociale, je dis +Oui, bien sûr je vous entends, et je comprends+", a déclaré le dirigeant conservateur dans un message vidéo diffusé lundi soir.

06h19

Un homme qui se décrit lui-même comme un "leader" du groupe raciste Ku Klux Klan a comparu lundi devant un tribunal américain pour avoir lancé sa voiture contre des personnes qui protestaient pacifiquement après la mort de George Floyd, a annoncé la justice.

"Harry H. Rogers, 36 ans, est accusé d'agression et de coups et blessures, de tentative de blessure malveillante et de vandalisme criminel. Des accusations supplémentaires font l'objet d'une enquête", a tweeté Shannon Taylor, la procureure du comté de Henrico, en Virginie.

04h30

La Fédération américaine de football (USSF) envisage de supprimer une règle qui interdit aux joueurs et aux joueuses de s'agenouiller pendant l'hymne national, a confirmé lundi à l'AFP un porte-parole de l'instance, une abrogation que l'équipe nationale féminine voudrait immédiate et accompagnée d'excuses.

Plus tôt dans la journée, la chaîne sportive ESPN avait rapporté que la présidente de l'USSF, Cindy Parlow Cone, souhaitait que cette règle soit abrogée lors d'une réunion du conseil d'administration de l'instance prévue mardi.

03h18

Le procureur de la ville de Los Angeles a annoncé qu'il n'engagerait pas de poursuites criminelles contre les milliers de manifestants arrêtés ces derniers jours pour avoir enfreint le couvre-feu, dès lors qu'ils n'ont commis ni vol ni vandalisme ni violence.

En lieu et place des poursuites habituelles, les services du procureur Mike Feuer disent avoir élaboré une "approche non punitive", en dehors des tribunaux, pour traiter les infractions liées aux récentes manifestations dénonçant la mort de George Floyd, en majorité "des violations du couvre-feu et refus d'obtempérer à l'ordre de dispersion".

00h59

C'était leur dernière occasion de lui dire adieu: des milliers d'habitants de Houston, notamment du "Third Ward", le quartier où il a grandi, ont bravé lundi le soleil et la chaleur pour rendre hommage à George Floyd, dans la tristesse et le recueillement.