Le rappeur Ice Cube tweete une image antisémite

Le rappeur américain Ice Cube est sous le feu des critiques après avoir relayé sur son compte Twitter une image antisémite.

Mise en ligne le 6 juin dernier, celle-ci représente plusieurs hommes, manifestement des caricatures de banquiers et d'hommes d'affaires juifs, assis autour d'une planche de Monopoly, le jeu de société reposant sur le dos d'hommes noirs, nus, et recroquevillés sur eux-mêmes.

En légende, le texte suivant : «Tout ce que nous avons à faire est de nous lever et leur petit jeu est terminé». Ice Cube accompagne quant à lui sa publication de ce commentaire : «Baisons la nouvelle normalité, jusqu'à ce qu'ils réparent la vieille normalité !» (sic), sans fournir de plus amples explications.

hey, just to flag that the image of the mural you've shared is quite anti-semitic. I wrote about it here a couple of years back. I expect you hadn't clocked the connotations - but hopefully this helps. stay strong, and in solidarity x https://t.co/qTpgTaM1xy

— michael segalov (@MikeSegalov) June 6, 2020