Lewis Hamilton soutient la destruction des statues d'esclavagistes

Les images de la destruction d'une statue représentant Edward Colston, un marchand d'esclaves, à Bristol ont largement tourné sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Lewis Hamilton, qui s'est positionné du côté des manifestants contre les violences policières et le racisme ces derniers jours, s'est montré satisfait.

«Je suis fier des activistes et des manifestants de Bristol qui l'ont fait tomber», a-t-il écrit sur Instagram. Répondant aux critiques qui pleuvent depuis la destruction, assurant que la destruction de la statue n'était qu'une manière de «casser», il explique qu'il n'approuve «pas la violence et les dégradations, mais vous aviez largement le temps pour agir vous-même, et vous n'avez rien fait (...). Faites les toutes tomber».

«La statue de cet homme devrait rester au fond de la rivière, comme les 20.000 âmes d'Africains qui sont morts durant le voyage les conduisant ici, qui ont été jetés à l'eau, sans funérailles, sans tombes», clame-t-il ensuite en story. Il faut dire que le pilote n'hésite pas à prendre la parole ces derniers jours.

Début juin, il avait critiqué ouvertement le silence de la part des instances et des pilotes de Formule 1 après le décès de George Floyd. «Personne ne bouge le petit doigt dans mon industrie qui est bien sûr un sport dominé par les blancs. J'y suis l'une des seules personnes de couleur, je reste encore seul», avait-il déclaré. Suffisant pour changer les choses ?