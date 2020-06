Star Wars : voici ce que l'on sait de la prochaine trilogie

Après l'Ascension de Skywalker, The Mandalorian ou encore la série à venir sur Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor, Disney n'en a pas fini avec l'univers de Star Wars. Le géant du divertissement compte en effet créer une nouvelle trilogie avec Rian Johnson aux manettes (réalisateur de Les Derniers Jedi ou encore À Couteaux Tirés).

Quelle histoire ?

Il ne faudrait pas s'attendre à voir le nom de Skywalker débarquer dans ce nouveau projet, qui ne porte pas encore de nom. Selon les premières informations, l'action se déroulerait 400 ans avant La Menace Fantôme. Un personnage déjà connu pourrait donc pouvoir être porté à l'écran : maître Yoda, qui avait environ 900 ans dans la trilogie originale.

Cependant, Rian Johnson a démenti, assurant qu'il préférait «présenter des nouveaux personnages depuis un endroit de la galaxie que Star Wars n'a jamais exploré auparavant». Aujourd'hui, le flou le plus complet règne autour de ce projet particulièrement confidentiel. Les médias américains estimaient un temps que la trilogie était référencée comme étant le «project Luminous» chez Lucasfilm. Finalement, ce dernier concernait une série de romans et comics qui fera son apparition en janvier 2021 : The High Republic.

Qui participe au projet ?

Les acteurs ne sont pas encore dévoilés, et le seront certainement le plus tard possible, pour entretenir le suspens et la tension des amateurs de Star Wars. Outre Rian Johnson, réalisateur décrié chez une certaine partie des fans, les créateurs de Game of Thrones devaient faire partie du projet, mais ont laissé tomber pour se concentrer sur d'autres projets. Comme pour le scénario, le mystère est donc entier.

Quelle date de sortie ?

Il s'agit peut-être de la seule chose sur laquelle les fans et les amateurs de cinéma ont une certaine visibilité. En effet, le premier long-métrage était prévu pour 2022. Si le rythme actuel est conservé, cela signifie que les suivants sortiraient en 2024 et 2026. Cependant, avec la crise du coronavirus, qui a décalé les calendriers des grandes entreprises du divertissement, en particulier Disney, il est possible que le projet prenne un petit peu de retard. Mais avec des séries et des prochains films sur le feu, les fans auront de quoi patienter.

Des films, mais pas que ?

Le projet ne serait pas seulement destiné à la création de la trilogie. Selon certaines rumeurs, la volonté de Lucasfilm est d'être très ambitieux, car avec la fin de la saga des Skywalker, tout est envisageable dans un univers aussi vaste. Il se murmure donc que le projet serait multi-plateforme, avec des films, des séries, des livres, des jeux vidéo... Il faut dire qu'avec le succès récent de Jedi : Fallen Order, les feux sont au vert pour développer la licence sous tous les formats possibles. Mais pour en savoir plus, il faudra s'armer de patience jusqu'aux prochaines révélation de Disney.