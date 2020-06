Une cagnotte pour l'homme qui avait filmé la mort d'Eric Garner

Une cagnotte est en cours pour la sortie de prison de Ramsey Orta, l'homme qui avait filmé la mort d'Eric Garner, un homme noir asphyxié par un policier blanc en 2014 aux Etats-Unis.

La campagne de collecte de fonds vise les 200 000 dollars, dévoile le média américain Rolling Stone. Elle atteint à ce jour plus de 170 000 dollars, alors que Ramsey Orta a été libéré de prison le 28 mai. Cela bien que sa peine de prison ne soit officiellement terminée que le 11 juillet. Pour cause : il a bénéficié d'une libération anticipée en raison de l'épidémie de Covid-19. Mais il restera sous contrôle judiciaire jusqu'en janvier 2022.

Ramsey Orta avait été condamné à quatre ans de prison en 2016 pour possession d'arme et de drogue, selon le New York Daily News. Mais l'ancien détenu a affirmé dans le passé qu'il avait été la cible de policiers suite à la diffusion de la vidéo d'Eric Garner : «Les flics me suivaient tous les jours depuis la mort d'Eric», avait-il déclaré au site d'informations américain The Verge.

Depuis, ses partisans pensent que les accusations à son encontre sont des représailles. Un hashtag #FreeRamsey, libérez Ramsey, avait même été lancé sur les réseaux sociaux pour exiger sa libération.

La video, un element cle dans l'affaire

En juillet 2014, Ramsey Orta avait enregistré une scène qui a fait le tour du monde, à l'image de celle de la mort de George Floyd. Sur la vidéo, qu'il filme alors qu'il est âgé de 22 ans, des policiers s'approchent d'Eric Garner dans l'arrondissement new-yorkais de Staten Island, en l'accusant de vendre des cigarettes en vrac. Un officier blanc, prénommé Daniel Pantaleo, encercle alors avec son bras le cou de l'homme Noir et le plaque au sol. L'immobilisé décèdera peu de temps après avoir déclaré plusieurs fois «I can't breathe», je ne peux pas respirer en français, sans réaction de la part du policier.

Ce dernier a été licencié en août 2019, après avoir été reconnu coupable lors d'un procès disciplinaire d'avoir utilisé une technique d'étranglement interdite par la police de New-York depuis 1993, selon la chaîne de télévision CNN.