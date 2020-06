«Vous êtes noir» : la justification d'un policier britannique blanc pour arrêter un conducteur

Plus les jours passent, plus l'affaire George Floyd semble avoir un retentissement à la hauteur de #MeToo. Comme cela avait été le cas avec l'affaire Weinstein, les langues se délient pour faire état des violences policières et le racisme des autorités. Profitant du climat actuel, la famille d'un conducteur noir questionné par un policier blanc il y a cinq ans a diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux.

«Sans vouloir vous vexer, vous êtes un homme noir», justifie l'agent au moment d'expliquer pourquoi il intervient, alors que la voiture roulait dans le Cambridgeshire. Celui-ci explique qu'il le soupçonne d'être un dealer de drogue : «nous avons des jeunes hommes noirs qui viennent de l'extérieur du Cambridgeshire pour vendre des stupéfiants. (...) Je vous ai arrêté car nous n'avons pas beaucoup de jeunes Noirs dans cette zone».

Sans se démonter, le conducteur lui demande de répéter s'il a bien été arrêté en raison de sa couleur de peau. «Oui, mais pas parce que je suis raciste», assure le policier, qui expliquera arrêter «plus de Blancs que de Noirs» pour appuyer son argument.

Interrogé par ITV Anglia à la suite de la publication de la vidéo, le conducteur, qui souhaite rester anonyme, a expliqué qu'avec «tout ce qui se passe en ce moment, j'ai pensé qu'il était temps de publier pour montrer aux gens ce qui arrive vraiment ici». Questionné sur les éventuelles sanctions qu'il aimerait voir, il a assuré qu'il ne voulait pas que les agents perdent leur travail, mais plutôt qu'ils soient formés correctement pour «traiter les humains comme ils sont censés le faire».