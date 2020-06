Bataille juridique autour d'une expédition d'exploration du Titanic

La volonté d'une entreprise d'aller chercher le télégraphe du Titanic au fond des mers s'est vue contestée le gouvernement des Etats-Unis, qui a saisi la justice.

R.M.S Titanic, qui opère la mission, avait pourtant reçu l'accord des tribunaux, malgré la controverse que cela avait suscité. En effet, la carcasse du paquebot pourrait être découpée pour mener à bien le projet. Des avocats ont donc déposé un recours devant une juge fédérale pour tenter de reporter voire annuler la mission prévue en août.

Ils arguent que sans accord du secrétaire du Commerce américain, personne n'a le droit de venir abimer le bateau de la sorte, selon le Washington Post qui révèle l'affaire. Ainsi, un traité entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni, opérationnel depuis janvier, demande à ce que le Titanic soit reconnu comme «un mémorial à ces hommes, femmes et enfants qui ont péri et dont les dépouilles doivent être respectées». Pour rappel, plus de 1.500 personnes sont mortes dans le naufrage.

En premier lieu, l'expédition avait été autorisé malgré cela en raison de la «grande valeur historique, éducative, scientifique et culturelle» du télégraphe. L'expertise de R.M.S Titanic, basée à Atlanta, avait joué, puisqu'ils avaient déjà remonté avec succès des objets découverts aux alentours du paquebot. Il faudra donc attendre la décision de la juge fédérale de Virginie, sachant que l'affaire pourrait continuer à traîner dans les tribunaux encore un moment, et notamment devant une cour d'appel.