DIRECT - Coronavirus : Emmanuel Macron s'adressera aux Français dimanche à 20 heures

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» s'est répandu en quelques mois sur toute la planète. On dénombre 29.296 morts en France où la situation sanitaire s'est néanmoins améliorée.

17h13

Le Conseil des ministres a présenté mercredi un projet de loi organisant la fin de l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet, qui sera suivi d'une période transitoire de 4 mois où des restrictions restent possibles. Etant donné l'amélioration des conditions sanitaires, "il n'était pas justifié de prolonger l'état d'urgence sanitaire" décidé le 23 mars et déjà prolongé une fois jusqu'au 10 juillet, a expliqué la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.

16h22

Emmanuel Macron s'adressera aux Français dimanche à 20 heures, a annoncé l'Elysée, à l'approche d'une nouvelle étape du déconfinement prévue pour le 22 juin.

Cette allocution interviendra deux jours après la tenue vendredi à l'Elysée d'une réunion du conseil scientifique puis d'un conseil de défense sur les questions sanitaires, qui permettront de décider de la suite du déconfinement.

15h24

Le gouvernement s'attend à ce que la crise économique entraîne la suppression de "800.000 emplois", a affirmé mercredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, évoquant "un choc considérable".

"Notre évaluation est que nous aurons d'ici les mois prochains la suppression de 800.000 emplois, c'est-à-dire 2,8% de l'emploi total", a-t-il déclaré lors d'une audition devant la commission des Finances de l'Assemblée nationale.

14h07

Les décès à Moscou sont en hausse en mai de 57% comparé à 2019 à cause du Covid-19.

13h53

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 411.588 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 11H00 GMT.

Plus de 7.254.140 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 3.214.600 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

13h04

Les grands parcs d'expositions en Europe ont alerté mercredi sur "l'urgence de leur réouverture" et demandé un "soutien financier fort" pour surmonter la crise sanitaire qui se traduit selon eux par des pertes de 125 milliards d'euros.

"Depuis le mois de mars, tous les événements et salons sont interdits et ce, au moins, jusqu'au 1er septembre prochain", ce qui a eu un "impact économique considérable" sur le secteur, avec "des pertes financières estimées à 125 milliards d'euros" à fin juin, a précisé dans un communiqué l'association Emeca, qui réunit de grands parcs d'expositions et centres de conventions du Vieux continent.

12h16

L'Autriche va rouvrir le 16 juin sa frontière avec l'Italie fermée depuis le mois de mars pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé mercredi le gouvernement qui va également lever les contrôles avec la plupart des autres pays de l'UE, mais pas la Suède et l'Espagne.

"Oui, nous ouvrons la frontière. Oui, voyager en Italie, en Grèce, en Croatie par exemple sera possible", a déclaré lors d'une conférence de presse le ministre des Affaires étrangères Alexander Schallenberg.

11h53

Une association de malades du Covid-19, portée par une candidate aux municipales qui a vu son équipe décimée par l'épidémie, devait se constituer mercredi à Lyon pour réclamer la création d'un fonds d'indemnisation. "Je pense que nous sommes les premiers en France à constituer une association de ce genre. Son objectif: conseiller et défendre les victimes du Covid-19 et obtenir une indemnisation des préjudices", a expliqué à l'AFP Me Hervé Banbanaste.

11h40

Le Belem, célèbre trois-mâts de 58 m construit à Nantes en 1896 et classé monument historique, restera à son port d'attache en 2020 en raison de la crise sanitaire, a annoncé mercredi la Fondation Belem.

11h15

Des pyramides aux plages de la mer Rouge, en passant par les monuments du Caire, l'Egypte, qui se débat encore avec la pandémie de nouveau coronavirus, s'organise pour rouvrir le pays aux visiteurs. En Egypte, "nous préparons le terrain pour que les touristes du monde entier trouvent une destination (...) dans des conditions sanitaires exemplaires", assure le ministre du Tourisme Khaled El-Enani, lors d'un entretien avec l'AFP.

10h15

L'Association des maires de France (AMF) demande "des clarifications urgentes" au gouvernement sur les modalités de réouverture des écoles et l'organisation de l'accueil extrascolaire cet été, dans un communiqué publié mercredi.

Les collectivités sont "confrontées à une demande de l'Education nationale d’organiser le dispositif 2S – 2C (activités de santé, sport, civisme et de culture) sur le temps scolaire pour les élèves ne pouvant être pris en charge par les enseignants", écrit l'AMF.

10h10

L'OCDE prévoit une récession mondiale de 6% pour 2020 si la pandémie de Covid-19 "reste sous contrôle" et de 7,6% en cas de deuxième vague, dans ses perspectives économiques publiées mercredi.

08h32

Trois cas de coronavirus ont été détectés à la cité judiciaire de Nancy, de nouveau contrainte à réduire fortement ses activités, a annoncé mercredi le procureur de la République. "A la suite de la révélation de trois cas de Covid avérés parmi les fonctionnaires et les magistrats (un cas révélé le 5 juin, deux cas révélés le 9 juin), l'ARS (Agence régionale de Santé) nous a demandé de réduire l'activité de la Cité Judiciaire au minimum", a expliqué François Pérain.

06h30

Comme attendu, le déconfinement a vu une remontée de la pollution de l'air en Ile-de-France, qui n'a toutefois pas encore atteint ses niveaux d'avant les deux mois de confinement, indique mercredi Airparif. Pendant le confinement, les émissions, notamment celles liées au trafic routier, "avaient connu une chute brutale et sans précédent, avec des émissions divisées par 4 par rapport aux niveaux pré-confinement", rappelle dans un communiqué l'association qui surveille la qualité de l'air dans la région capitale.

02h50

Le nouveau coronavirus a causé 819 décès supplémentaires en 24 heures aux Etats-Unis, selon le comptage à 20H30 mardi (00H30 GMT mercredi) de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Le nombre total de morts liées au Covid-19 dans le pays est de 111.750, et près de deux millions de cas ont par ailleurs été recensés, d'après les chiffres de l'université actualisés en continu.

02h22

Le Brésil a enregistré 1.272 décès dus aux coronavirus en 24 heures, portant le total à 38.406, ont annoncé mardi les autorités sanitaires qui ont repris le modèle de bilan quotidien existant avant des changements controversés opérés par le gouvernement de Jair Bolsonaro. Les nouvelles contaminations s'élèvent à 32.091, deuxième nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie, pour un total de 739.503, selon les données officielles du ministère de la Santé.

Mais les experts estiment que le nombre de cas pourrait être jusqu'à 15 fois plus élevé en raison de l'absence de dépistage massif dans ce pays de 210 millions d'habitants.

00h15

Le Conseil d'administration du FMI a approuvé le décaissement d'un financement d'urgence de 363,6 millions de dollars pour aider la Papouasie-Nouvelle-Guinée à répondre à la crise sanitaire et économique provoquée par la pandémie de Covid-19, a annoncé mercredi l'institution dans un communiqué.

00h13

Des réservistes de la Garde nationale ont été testés positifs au Covid-19 après avoir été déployés face aux manifestants, faisant craindre une résurgence de l'épidémie à la faveur des rassemblements contre les violences policières qui ébranlent les Etats-Unis.

00h01

La pandémie de nouveau coronavirus risque d'ajouter aux malheurs des populations déjà victimes de crises largement ignorées, en particulier en Afrique, s'est alarmé mercredi le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), qui a appelé à un sursaut de solidarité.

"Le Covid-19 se propage en Afrique et beaucoup des communautés les plus négligées sont déjà dévastées par les secousses économiques de la pandémie", a fait valoir Jan Egeland, secrétaire général de l'ONG, en présentant un rapport annuel sur "les crises les plus négligées au monde".

23h30

Un collectif de parents d'élèves d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) a déposé un recours devant le tribunal administratif de Montreuil pour demander la réouverture de "l'ensemble" des écoles primaires et un accueil plus régulier des enfants.

"On réclame un assouplissement des ouvertures pour permettre à un plus grand nombre d'élèves d'aller à l'école et plus souvent", a expliqué à l'AFP Élodie Brunel, membre de ce collectif "apolitique" qui rassemble une quinzaine de parents d'élèves élus, dans différentes écoles.