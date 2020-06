DIRECT - Coronavirus : plus de 38.000 morts au Brésil

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» s'est répandu en quelques mois sur toute la planète. On dénombre 29.296 morts en France où la situation sanitaire s'est néanmoins améliorée.

06h30

Comme attendu, le déconfinement a vu une remontée de la pollution de l'air en Ile-de-France, qui n'a toutefois pas encore atteint ses niveaux d'avant les deux mois de confinement, indique mercredi Airparif. Pendant le confinement, les émissions, notamment celles liées au trafic routier, "avaient connu une chute brutale et sans précédent, avec des émissions divisées par 4 par rapport aux niveaux pré-confinement", rappelle dans un communiqué l'association qui surveille la qualité de l'air dans la région capitale.

02h50

Le nouveau coronavirus a causé 819 décès supplémentaires en 24 heures aux Etats-Unis, selon le comptage à 20H30 mardi (00H30 GMT mercredi) de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Le nombre total de morts liées au Covid-19 dans le pays est de 111.750, et près de deux millions de cas ont par ailleurs été recensés, d'après les chiffres de l'université actualisés en continu.

02h22

Le Brésil a enregistré 1.272 décès dus aux coronavirus en 24 heures, portant le total à 38.406, ont annoncé mardi les autorités sanitaires qui ont repris le modèle de bilan quotidien existant avant des changements controversés opérés par le gouvernement de Jair Bolsonaro. Les nouvelles contaminations s'élèvent à 32.091, deuxième nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie, pour un total de 739.503, selon les données officielles du ministère de la Santé.

Mais les experts estiment que le nombre de cas pourrait être jusqu'à 15 fois plus élevé en raison de l'absence de dépistage massif dans ce pays de 210 millions d'habitants.

00h15

Le Conseil d'administration du FMI a approuvé le décaissement d'un financement d'urgence de 363,6 millions de dollars pour aider la Papouasie-Nouvelle-Guinée à répondre à la crise sanitaire et économique provoquée par la pandémie de Covid-19, a annoncé mercredi l'institution dans un communiqué.

00h13

Des réservistes de la Garde nationale ont été testés positifs au Covid-19 après avoir été déployés face aux manifestants, faisant craindre une résurgence de l'épidémie à la faveur des rassemblements contre les violences policières qui ébranlent les Etats-Unis.

00h01

La pandémie de nouveau coronavirus risque d'ajouter aux malheurs des populations déjà victimes de crises largement ignorées, en particulier en Afrique, s'est alarmé mercredi le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), qui a appelé à un sursaut de solidarité.

"Le Covid-19 se propage en Afrique et beaucoup des communautés les plus négligées sont déjà dévastées par les secousses économiques de la pandémie", a fait valoir Jan Egeland, secrétaire général de l'ONG, en présentant un rapport annuel sur "les crises les plus négligées au monde".

23h30

Un collectif de parents d'élèves d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) a déposé un recours devant le tribunal administratif de Montreuil pour demander la réouverture de "l'ensemble" des écoles primaires et un accueil plus régulier des enfants.

"On réclame un assouplissement des ouvertures pour permettre à un plus grand nombre d'élèves d'aller à l'école et plus souvent", a expliqué à l'AFP Élodie Brunel, membre de ce collectif "apolitique" qui rassemble une quinzaine de parents d'élèves élus, dans différentes écoles.