DIRECT - Mort de George Floyd : les obsèques transformées en tribune politique

La mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans, lors d'une arrestation policière filmée et diffusée sur les réseaux sociaux le 25 mai, a très largement choqué aux Etats-Unis et entraîné des émeutes dans le pays. Des manifestations de soutien ont lieu dans le monde entier.

Le dictionnaire de référence américain Merriam-Webster va modifier sa définition du mot racisme sur suggestion d'une jeune femme noire, qui voulait la voir mieux refléter son influence sur les populations visées.

Récemment diplômée de l'université de Drake (Iowa), Kennedy Mitchum avait contacté la vénérable institution, qui publie ses dictionnaires depuis 1847, pour proposer une actualisation. "Je leur ai dit qu'ils devaient inclure le fait qu'un groupe de gens fait l'objet d'une oppression systématique. Ce n'est pas simplement : je n'aime pas quelqu'un", a-t-elle expliqué à la chaine locale KMOV (antenne de CBS).

Sollicité par l'AFP, le responsable éditorial de Merriam-Webster, Peter Sokolowski, a confirmé que la définition allait être modifiée après l'échange avec Kennedy Mitchum. Il a rappelé que la deuxième des trois définitions du mot racisme reprenait déjà ce concept, "et nous allons la rendre encore plus claire dans notre prochaine version".

Adidas a promis mardi que 30% des nouvelles embauches aux Etats-Unis seront des personnes noires ou d'origine latino-américaine, sur fond de manifestations anti-racistes dans tous le pays depuis près de 15 jours. "Les événements de ces 15 derniers jours nous ont tous forcé à réfléchir à ce que nous pouvons faire pour nous opposer aux forces culturelles et systémiques qui nourrissent le racisme", a déclaré Kasper Rorsted, le PDG d'Adidas cité dans un communiqué.

Le patron de Twitter Jack Dorsey a annoncé mardi que le 19 juin, la fête américaine qui commémore l'abolition de l'esclavage, serait désormais un jour férié aux Etats-Unis pour ses deux sociétés, Twitter et Square, "pour toujours". Ce sera "une journée de célébration, d'éducation et de connexion", a-t-il précisé dans un tweet.

Both Twitter and Square are making #Juneteenth (June 19th) a company holiday in the US, forevermore. A day for celebration, education, and connection.https://t.co/xmR3fWMiRs

— jack (@jack) June 9, 2020