DIRECT - Mort de George Floyd : une statue de Christophe Colomb décapitée à Boston, le patron de CrossFit démissionne

La mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans, lors d'une arrestation policière filmée et diffusée sur les réseaux sociaux le 25 mai, a très largement choqué aux Etats-Unis et entraîné des émeutes dans le pays. Des manifestations de soutien ont lieu dans le monde entier.

22H44

Une statue de Christophe Colomb a été décapitée mardi soir à Boston et une autre traînée dans un lac en Virginie, dans la foulée du mouvement antiraciste relancé aux Etats-Unis par la mort de George Floyd. A Boston, une enquête est en cours mais aucune arrestation n'a été faite à ce stade, a précisé un porte-parole de la police locale à l'AFP.

20H35

Le frère de George Floyd a lancé mercredi un vibrant appel devant le Congrès des Etats-unis, implorant les élus de "mettre un terme à la souffrance" des Afro-Américains et d'adopter des réformes significatives des forces de police.

Très ému, Philonise Floyd a expliqué "ne pas pouvoir décrire la douleur" ressentie en regardant la vidéo du calvaire de son frère, asphyxié le 25 mai à Minneapolis par un policier blanc qui s'est agenouillé sur son cou pendant près de neuf minutes.

"Je suis ici pour vous demander de mettre un terme à la souffrance, à notre épuisement", a-t-il lancé devant une commission parlementaire qui, au lendemain de l'inhumation de George Floyd, a disséqué les raisons du drame.

16H12

Le patron et fondateur du programme d'entraînement sportif CrossFit, Greg Glassman, a annoncé qu'il démissionnait après le scandale causé par sa réaction aux manifestations antiracistes aux Etats-Unis, provoquées par la mort de George Floyd. Samedi, après qu'un institut a classé le racisme et la discrimination comme une question de santé publique, M. Glassman a tweeté: "C'est Floyd-19", en allusion à la maladie provoquée par le coronavirus, le Covid-19.

11h30

Le rappeur britannique Wretch 32 a partagé en ligne une vidéo montrant son père victime d'un tir de taser, poussant le maire de Londres à demander des explications à la police, en pleine vague d'indignation suivant la mort de George Floyd.

07h33

Le film "Autant en emporte le vent", qualifié par certains historiens de révisionniste, a été retiré de la plateforme de streaming HBO Max, en plein mouvement de protestation contre le racisme et les violences policières visant les Noirs aux Etats-Unis.

Le long métrage fleuve (3H58) sorti en 1939 est considéré par de nombreux universitaires comme l'instrument le plus ambitieux et efficace du révisionnisme sudiste. Il présente notamment une version romantique du Sud et une vision très édulcorée de l'esclavage, avec notamment du personnel de maison dépeint comme satisfait de son sort et traité comme des employés ordinaires.

05h29

Le dictionnaire de référence américain Merriam-Webster va modifier sa définition du mot racisme sur suggestion d'une jeune femme noire, qui voulait la voir mieux refléter son influence sur les populations visées.

Récemment diplômée de l'université de Drake (Iowa), Kennedy Mitchum avait contacté la vénérable institution, qui publie ses dictionnaires depuis 1847, pour proposer une actualisation. "Je leur ai dit qu'ils devaient inclure le fait qu'un groupe de gens fait l'objet d'une oppression systématique. Ce n'est pas simplement : je n'aime pas quelqu'un", a-t-elle expliqué à la chaine locale KMOV (antenne de CBS).

Sollicité par l'AFP, le responsable éditorial de Merriam-Webster, Peter Sokolowski, a confirmé que la définition allait être modifiée après l'échange avec Kennedy Mitchum. Il a rappelé que la deuxième des trois définitions du mot racisme reprenait déjà ce concept, "et nous allons la rendre encore plus claire dans notre prochaine version".

02h09

Adidas a promis mardi que 30% des nouvelles embauches aux Etats-Unis seront des personnes noires ou d'origine latino-américaine, sur fond de manifestations anti-racistes dans tous le pays depuis près de 15 jours. "Les événements de ces 15 derniers jours nous ont tous forcé à réfléchir à ce que nous pouvons faire pour nous opposer aux forces culturelles et systémiques qui nourrissent le racisme", a déclaré Kasper Rorsted, le PDG d'Adidas cité dans un communiqué.

01h55

Le patron de Twitter Jack Dorsey a annoncé mardi que le 19 juin, la fête américaine qui commémore l'abolition de l'esclavage, serait désormais un jour férié aux Etats-Unis pour ses deux sociétés, Twitter et Square, "pour toujours". Ce sera "une journée de célébration, d'éducation et de connexion", a-t-il précisé dans un tweet.

Both Twitter and Square are making #Juneteenth (June 19th) a company holiday in the US, forevermore. A day for celebration, education, and connection.https://t.co/xmR3fWMiRs — jack (@jack) June 9, 2020

01h50

Entre les larmes, les slogans: les obsèques de George Floyd, dans une église du Texas mardi, ont mêlé les hommages à cet homme noir tué par un policier blanc et les appels enflammés à s'attaquer, enfin, au racisme qui "blesse l'âme" de l'Amérique. De la famille aux pasteurs, le président Donald Trump a été malmené à plusieurs reprises lors de ces funérailles organisée

Figure de la lutte pour les droits civiques, le révérend Al Sharpton, qui a prononcé l'éloge funèbre retransmis en direct dans des millions de foyers, a même accusé le président de "malfaisance", lui reprochant d'encourager les policiers à se croire au-dessus des lois.