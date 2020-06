En Amazonie, la déforestation a augmenté de 34% en 2019

En un an, plus de 10.000 kilomètres carrés de la forêt amazonienne ont été ravagés. La déforestation a augmenté de 34% en 2019, notamment depuis l’arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro au Brésil.

Selon l'agence nationale de recherche spatiale brésilienne (INPE), c’est l’augmentation la plus importante de la déforestation depuis plus de dix ans, rapporte Reuters. Les scientifiques mettent en cause la politique du président Jair Bolsonaro, qui encourage la déforestation et l’exploitation illégale des forêts.

Il souhaite développer économiquement la région, y compris les réserves naturelles protégées, notamment en encourageant l’agriculture intensive. L’exploitation de la forêt a aussi été un facteur aggravant des incendies qui ont ravagé l’Amazonie l’été dernier.

Selon les statistiques mensuelles publiée par l’INPE, la déforestation a continué de progresser en 2020. Entre les mois de janvier et d’avril, elle a augmenté de 55% par rapport à la même période l’année dernière.

Le gouvernement brésilien a par ailleurs envoyé l’armée pour lutter contre ce fléau. Le décret signé par Jair Bolsonaro autorisant les militaires à prendre des mesures préventives et restrictives contre la déforestation prend cependant fin le mercredi 10 juin. Selon Reuters, les scientifiques brésiliens espèrent qu'il sera prolongé de trente jours supplémentaires.

La saison sèche étant de retour, des incendies d’ampleur pourraient reprendre de plus belle. La fumée se dégageant des flammes pourrait aussi causer des problèmes respiratoires aux habitants de l’Amazonie. Les peuples autochtones sont déjà très vulnérables face à la pandémie de Covid-19, et les hôpitaux de la région saturés.

