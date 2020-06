L'astronaute Kathy Sullivan devient la première femme à atteindre les abysses

De l'immensité spatiale aux profondeurs de l'océan : l'astronaute américaine Kathy Sullivan est la première personne à pouvoir se vanter de connaître les deux. Samedi 5 juin, elle est montée à bord d'un submersible pour rejoindre le point le plus profond connu, Challenger Deep, au large de l'île de Guam, dans le Pacifique. A 68 ans, elle est ainsi devenue la première femme à atteindre les abysses.

L'astronaute était accompagnée de Victor Vescovo, riche investisseur américain et explorateur sous-marin, qui a pris les commandes de leur embarcation, le Limiting factor. La descente a duré quatre heures et les deux aventuriers sont restés environ 1h30 sur le plancher océanique de la fosse des Mariannes.

36 years after my space walk, I became the first woman to dive to the deepest known spot in the ocean - the Challenger Deep. #WorldOceansDay pic.twitter.com/KWJxx4fBYR

— Kathy Sullivan (@AstroKDS) June 9, 2020