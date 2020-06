Le frère de George Floyd implore le Congrès de réformer la police des Etats-Unis

Le frère de George Floyd a lancé mercredi un appel devant le Congrès des Etats-unis, implorant les élus de «mettre un terme à la souffrance» des Afro-Américains et d'adopter des réformes significatives des forces de police.

Au lendemain de l'inhumation de George Floyd, tué le 25 mai à Minneapolis par un policier blanc, son frère Philonise Floyd était auditionné par la commission judiciaire de la Chambre des représentants, à majorité démocrate.

Philonise Floyd, George Floyd's brother: "I can't tell you the kind of pain you feel when...you watch your big brother, who you looked up to your whole entire life, die, die begging for his mom! I'm tired. I'm tired of pain." https://t.co/eE1d8WKeCy pic.twitter.com/iSeGdzE5FN

— ABC News (@ABC) June 10, 2020