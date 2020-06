Mort de George Floyd : l'étoile de Donald Trump sur Hollywood Boulevard vandalisée

Au cours d'une manifestation à Hollywood dimanche dénonçant la mort de George Floyd, l'étoile de Donald Trump sur le célèbre Walk of Fame a été vandalisée. Elle a été totalement repeinte en noir, un petit sac de déjections canines posé dessus, avec l'inscription BLM (les initiales de «Black Lives Matter») taggée sur le côté.

Avant qu'elle ne soit cachée sous une couche de peinture noire, l'étoile du président américain avait été couverte de différentes inscriptions, allant d'un dessin d'organes génitaux masculins à des insultes en tous genres, le nom de Donald Trump ayant également été rayé. Elle a finalement été nettoyée dès lundi matin.

This is @realDonaldTrump’s star on the Hollywood Walk of Fame. That is a green bag with some dog pic.twitter.com/SGsv3LtuEu — Adriana Chavira (@adrianachavira) June 8, 2020

How to improve Donald Trump’s star on the #Hollywood Walk of Fame in 3 images: pic.twitter.com/qMtN7fDZIF — Paula Z. Gómez (@loverlypaula) June 8, 2020

Ces actes de dégradation s'expliquent sans doute par la réponse martiale du locataire de la Maison Blanche aux manifestations, émaillées d'émeutes, provoquées par la mort de George Floyd le 25 mai à Minneapolis (Minnesota), un Afro-Américain de 46 ans décédé sous le genou d'un policier blanc lors d'une interpellation. Faisant fi des revendications des contestataires sur les violences policières ou le racisme dans la société américaine, Donald Trump s'est présenté comme le président de «l'ordre public» et a menacé de déployer l’armée dans les rues pour mater les débordements.

L'étoile de Trump régulièrement dégradée

Mais c'est loin d'être la première fois que l'étoile du milliardaire républicain sur Hollywood Boulevard est détériorée. Installée en 2007 au temps où il animait l'émission de téléréalité «The Apprentice», elle est régulièrement ciblée depuis l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis en 2016.

Couvertes de croix gammées, de stickers à messages politiques, de l'insulte «Putin's bitch», elle a également été détruite à deux reprises : l'une en 2016 au marteau et à la pioche, et l'autre en 2018 à l'aide d'une pioche, laissant l'étoile - restaurée depuis - en ruines.

Donald Trump’s star completely destroyed along the Hollywood walk of fame. pic.twitter.com/b1bpLhmG2X — Ryan Parker (@TheRyanParker) July 25, 2018

Certains ont parfois été plus créatifs dans leur dégradation. En 2016, l'artiste engagé Plastic Jesus a construit une petite forteresse autour de l'étoile, en référence au mur voulu par Donald Trump à la frontière américano-mexicaine, avant de récidiver en 2018, en plaçant de faux barreaux de prison au-dessus de l'étoile. En 2017, ce sont des toilettes en or, sur lesquels on pouvait lire le message «Take a Trump», qui avaient été installées à côté du symbole.

En août 2018, le conseil municipal du quartier de West Hollywood avait voté à l'unanimité pour le retrait de l'étoile de Donald Trump du Walk of Fame, citant son «traitement dérangeant des femmes» et celui de la communauté LGBT, la séparation des familles de migrants à la frontière avec le Mexique ou bien encore son climatoscepticisme. Mais la Chambre de commerce de Hollywood, qui gère le monument aux quelque 2.620 étoiles, a toujours refusé de la retirer, au nom de sa valeur historique, tout comme celle de l'humoriste Bill Cosby en 2015, reconnu coupable d'agression sexuelle depuis.

