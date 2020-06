New York : des manifestants détenus sans masque ni eau, selon des avocats

Des avocats dénoncent les conditions de détention de certains manifestants arrêtés à New York lors des rassemblements en soutien à George Floyd. Ils n’auraient pas reçu d’eau, de nourriture, ni de masque de protection.

Près de 2.000 personnes ont été arrêtés à New York jeudi dernier, lors de manifestations, pour rébellion ou non-respect du couvre-feu qui était encore en vigueur la semaine dernière dans la ville. Les avocats de certains détenus, interrogés par le Guardian, affirment que leurs clients se sont vus refuser leur droit de passer un coup de téléphone, laissant ainsi leurs familles dans l’inquiétude.

Ils affirment également que plusieurs détenus auraient été entassés dans des petites cellules, sans prendre en compte les mesures de distanciation physique, et que les policiers, pour la plupart, ne portaient pas de masque.

«Une arrestation est une décision des forces de police de mettre les manifestations dans une situation dangereuse pour leur santé et leur sécurité», a déclaré Corey Stoughton membre de la fondation Legal Aid Society, au Guardian.

Rigodis Appling, avocate de la fondation, ajoute que certains manifestants ont été détenus pendant 48 heures. Or en temps normal, la police ne peut garder une personne au commissariat que pendant 24 heures, selon la règle en vigueur à New York, règle qui a été suspendue à cause de la crise. Elle affirme aussi que la majorité des personnes arrêtées sont noires ou latino-américaines, et que la plupart ont été accusées de délits bien plus graves que ce qu’ils auraient commis en réalité.

En réponse à la pression des manifestants, le maire de la ville, Bill de Blasio, a annoncé le que le budget de la police serait réduit, et que tous les incidents avec la police feraient l'objet d'enquêtes, et que des sanctions seraient appliquées. Il avait pourtant plusieurs fois apporté son soutien aux forces de police.

Bill de Blasio a été vivement critiqué pour avoir longtemps attendu avant de limoger le policer responsable de la mort d’Eric Garner en 2014. Des centaines de manifestants ont d’ailleurs appelé à sa démission.

Retrouvez toute l'actualité sur le mouvement Black Lives Matter ICI