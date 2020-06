Offre d'emploi : le gouvernement néerlandais recrute 10 producteurs de cannabis

C'est une offre d'emploi comme on en voit peu. Au Pays-Bas, le gouvernement cherche à recruter des cultivateurs de cannabis. Ces embauches auront lieu dans le cadre d'une expérimentation à grande échelle, autorisant dix communes à cultiver légalement la plante. L'objectif est de mesurer les effets de la culture du cannabis sur la criminalité, la sécurité, les troubles à l'ordre public et la santé.

Le projet ayant reçu l'aval du Conseil d'Etat, les municipalités concernées sont chargées de superviser l'opération sur plusieurs années. Il s'agit d'encadrer la culture du chanvre, mais aussi sa distribution aux coffee shops.

Au Pays-Bas, la vente de petites quantités de cannabis (moins de cinq grammes) est légale depuis 1976. De la même façon, la loi autorise chaque citoyen à cultiver cinq plants pour son usage personnel.

Aspirant telers die willen deelnemen aan het experiment gesloten #coffeeshopketen kunnen vanaf 1 juli 2020 een aanvraag indienen. Meer weten: https://t.co/pxmcYMCg8N #wietexperiment — Ministerie van Justitie en Veiligheid (@ministerieJenV) June 9, 2020

En revanche, la culture et la vente en gros restent interdites. C'est pourquoi certains coffee shops, victimes de leur succès, font appel au crime organisé pour s'approvisionner et satisfaire la demande.

Au travers de cette expérimentation, le gouvernement cherche un moyen d'endiguer le phénomène et se donne environ six mois pour sélectionner dix cultivateurs de cannabis. Les candidats doivent pouvoir assurer la production de 6.500 kg de chanvre sec au minimum et offrir un éventail de dix variétés différentes.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé a indiqué que les intéressés pourront postuler «à partir du 1er juillet 2020 et jusqu'au 28».

Retrouvez toute l'actualité internationale ICI