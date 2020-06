Une statue de Christophe Colomb décapitée à Boston

La statue de Christophe Colomb du quartier de North End, à Boston aux États-Unis, a été décapitée ce mercredi, dans le cadre du mouvement Black Lives Matter.

Le maire de Boston, Marty Walsh, a déclaré que la statue serait entreposée, le temps d’évaluer ses dégâts et la portée «historique» de cette dégradation, rapporte CBS Boston. «Cette statue a déjà été la cible d’actes de vandalisme à Boston, et compte tenu des discussions que nous avons en ce moment dans la ville et à travers le pays, nous allons prendre le temps d’évaluer la signification historique de ces actions», a déclaré Marty Walsh.

Ce n’est effectivement pas la première fois que cette statue de Christophe Colomb est vandalisée. En 2006, elle avait déjà été décapitée. En 2015, elle avait été aspergée de peinture rouge, et les mots «Black Lives Matter» avaient été peints sur le socle de la statue.

Les militants antiracistes considèrent que Christophe Colomb, l’un des premiers navigateurs européens à avoir voyagé de l'autre côté de l'Atlantique, est à l’origine des massacres des populations indiennes d’Amérique, et du trafic d’esclaves transatlantique.

Beaucoup de militants continuent de faire pression pour abolir le «Colombus Day» (Jour de Christophe Colomb en Français), jour férié célébré le deuxième lundi du mois d'octobre aux États-Unis. Ils souhaiteraient le remplacer par le Jour des peuples autochtones.

