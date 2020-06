Donald Trump demande le retrait d'un sondage de CNN en sa défaveur, la chaîne refuse

La relation entre Donald Trump et les médias américains n'a jamais été au beau fixe, et ce n'est pas sur le point de s'arranger. L'équipe du président a demandé le retrait d'un sondage publié par CNN, qui montre le chef d'état distancé par son adversaire démocrate, Joe Biden, en vue de la présidentielle. Mais la chaîne a répondu par la négative.

Les résultats de cette enquête présente le candidat démocrate comme le favori en vue du scrutin présidentiel, à 55% contre 41% pour Donald Trump. Menée par l'institut SSRS, l'étude pointait également un nouveau décrochage du président américain dans l'opinion publique, lui attribuant un taux d'approbation de 38%, le plus faible depuis janvier 2019.

Publié lundi 8 juin, le sondage faisait l'objet d'une mise en demeure de la part de l'équipe de campagne de Donald Trump dès le lendemain. Le document, adressé à Jeff Zucker, patron de CNN, exigeait «une rétractation, des excuses et clarification pleines, entières et manifestes pour corriger ces conclusions erronées».

...Crooked Hillary Clinton in 2016. They are called SUPPRESSION POLLS, and are put out to dampen enthusiasm. Despite 3 ½ years of phony Witch Hunts, we are winning, and will close it out on November 3rd! pic.twitter.com/4IhuLUZjsv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2020