«Magic: The Gathering» : le jeu de cartes expurgé de ses allusions racistes

L'éditeur des célèbres cartes à jouer «Magic: The Gathering» a retiré plusieurs images et une carte contenant des représentations ou des allusions racistes de sa base de données. L'utilisation de ces cartes sera désormais interdite dans les tournois officiels.

En cause, des représentations ou des allusions racistes dans ces cartes qui remontent aux débuts du jeu, comme par exemple la carte «Invoke prejudice», dont le dessin s'inspire de l'imagerie raciste (il montre un exécuteur armé d'une hache et portant une tenue à capuche pointue de couleur noire). La carte sert à déclencher une action basée sur la couleur des créatures des joueurs, et dans la base de données officielle, elle avait été enregistrée avec une adresse se terminant par 1488, un signe de ralliement notoire pour les suprémacistes blancs et autres néonazis.

D'autres cartes, notamment «Crusade» (croisade), «Jihad» ou «Pradesh Gypsies», datant des débuts du jeu, ont vu leurs dessins remplacés dans la base officielle par le message suivant : «Nous avons retiré l'image de cette carte de notre base de données à cause de sa représentation, son texte ou une combinaison de facteurs racistes. Le racisme, peu importe sa forme, n'a pas sa place dans nos jeux, ou ailleurs.