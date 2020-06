New York conseille à ses habitants de porter un masque lorsqu'ils font l'amour

Le département de la Santé de la ville de New York (Etats-Unis) a publié plusieurs directives concernant les relations sexuelles en cette période de pandémie de Covid-19.

Dans ce document, il conseille notamment aux habitants de la grosse pomme de porter un masque de protection pendant l’acte, la maladie se transmettant essentiellement par des gouttelettes de salive contaminées, des sécrétions invisibles, qui sont projetées lors d’une simple discussion, d’éternuements ou en toussant.

Afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus, il préconise également d'avoir des relations sexuelles avec des personnes de son cercle proche, rapporte CNN.

S’il s’agit d’une aventure avec un partenaire qui n’en fait pas partie, il faut alors surveiller de près les symptômes (fièvre, toux sèche, fatigue,...), et se faire tester régulièrement, au moins une fois par mois, souligne le département.

«Soyez créatifs»

Les scientifiques en charge de ces recommandations pour le moins intimes, demandent d’autre part aux couples de faire preuve de créativité quant aux positions.

«Soyez créatifs avec les positions sexuelles et les barrières physiques, comme les murs, qui permettent le contact sexuel tout en empêchant le contact face à face», notent-ils, rappelant que les personnes ayant plus de 65 ans sont les plus à risque de développer des formes grave d'infection à SARS-CoV-2.

Par ailleurs, les autorités sanitaires new-yorkaises rapportent que des traces de Covid-19 ont été retrouvées dans le sperme humain. Mais à ce jour, aucune étude ne prouve que la maladie soit transmissible sexuellement.

Retrouvez toute l'actualité coronavirus ICI.