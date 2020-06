DIRECT - Coronavirus : 28 décès en 24H en France dans les hôpitaux, évolution toujours «favorable»

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» s'est répandu en quelques mois sur toute la planète. On dénombre 29.374 morts en France où la situation sanitaire s'est néanmoins améliorée.

19h45

On compte en France 28 décès supplémentaires survenus en 24 heures. L'évolution de la situation sanitaire reste favorable, indique ce soir les autorités.

18h05

L'Allemagne va lever dans la nuit de lundi à mardi ses contrôles aux frontières avec ses voisins européens.

15h49

La mortalité a retrouvé au mois de mai les mêmes niveaux que ceux constatés les deux dernières années, selon des chiffres publiés vendredi par l'Insee, confirmant la décrue des décès dans les régions les plus touchées par le coronavirus.

Depuis le 1er mai, "il n'y a plus d'excédent de mortalité par rapport aux deux années précédentes", indique l'institut national de la statistique dans sa publication hebdomadaire sur la mortalité.

Entre le 1er mai et le 1er juin, 49.178 décès ont ainsi été enregistrés sur le territoire, soit 3% de moins qu'en 2019 et autant qu'en 2018, selon ces chiffres encore provisoires, basés sur les données de l'état-civil qui ne détaillent pas les causes des décès.

14h38

Téhéran a de nouveau exhorté sa population à porter des masques en public alors que plus de 2.000 nouvelles contaminations et 75 décès supplémentaires ont été enregistrés vendredi dans le pays, le plus touché par la pandémie au Moyen-Orient.

"La propagation du (nouveau) coronavirus dans la société a atteint un niveau tel que le port du masque devient nécessaire pour tout le monde", a déclaré Qassem Janbabaï, vice-ministre de la Santé.

13h33

Le président russe a affirmé qu'une "majorité absolue" de Russes soutenait son projet de réforme constitutionnelle, lors de sa première apparition en public vendredi après des semaines de confinement.

Apparaissant souriant, sans masque et en plein soleil pour célébrer le Jour de la Russie, Vladimir Poutine a vanté les traditions et la culture du peuple russe, affirmant qu'il est naturel qu'elles se reflètent dans la Constitution.

12h41

"Tous les enfants doivent retourner dès aujourd'hui à l'école", jugent ce vendredi les associations de pédiatres, qui demandent un allègement des mesures sanitaires "coercitives" imposées dans les établissements scolaires contre le Covid-19.

"Au moment où le protocole sanitaire peut et doit être allégé et simplifié, l'ensemble des sociétés de pédiatrie renouvelle plus que jamais sa demande de réouverture complète et sans délai des écoles et de toutes les collectivités dont nos enfants vont grandement bénéficier", plaident ces associations dans un communiqué.

12h40

L'Arménie a annoncé vendredi prolonger d'un mois l'état d'urgence déclaré pour lutter contre le coronavirus, l'augmentation des cas ayant débordé les hôpitaux dans une crise que le Premier ministre a qualifiée d'"enfer".

12h00

La Thaïlande, dont l'économie très tributaire du tourisme est au plus bas depuis la pandémie, rouvrira dans un premier temps ses frontières à des pays régionaux, ont annoncé vendredi les autorités excluant de fait pour le moment les Européens et les Américains.

11h48

Emmanuel Macron se rendra sur un site du groupe pharmaceutique Sanofi près de Lyon pour "soutenir la recherche et la production de vaccins" dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, a indiqué vendredi l'Elysée.

Ce déplacement sur le site de Marcy-l'Etoile (Rhône) sera suivi par une visioconférence avec les représentants des laboratoires privés dans l'après-midi à l'Elysée, a précisé la présidence. Emmanuel Macron s'était "ému" à la mi-mai de l'annonce que Sanofi servirait en priorité les Etats-Unis s'il trouvait un vaccin contre le Covid-19 et avait reçu dans la foulée les dirigeants du groupe.

11h21

Il n'y a toujours pas de signal de reprise de l'épidémie de Covid-19 en France un mois après la levée du confinement, selon le dernier point hebdomadaire de Santé publique France. L'agence sanitaire constate la "poursuite de la diminution de la circulation du SARS-CoV-2 depuis plus de 9 semaines" et note l'"absence de signaux en faveur d'une reprise de l'épidémie" en France, à l'exception toutefois de la Guyane et Mayotte.

10h31

Le déficit du système de retraites français devrait approcher les 30 milliards d'euros en 2020, en raison de la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus, selon une estimation provisoire publiée vendredi par le Conseil d'orientation des retraites (COR).

09h56

Les compagnies aériennes British Airways, EasyJet et Ryanair ont annoncé vendredi avoir lancé une action en justice contre le gouvernement britannique afin qu'il renonce à la quarantaine imposée aux voyageurs arrivant au Royaume-Uni.

08h49

"Il y a besoin de reprise économique et pour nous tous de reprendre une vie entre guillemets normale", a souligné le ministre des Relations avec le Parlement Marc Fesneau pour justifier un probable assouplissement du déconfinement.

04h26

Près des deux tiers (65%) des partenaires des JO de Tokyo 2020, reportés d'un an en raison du coronavirus, ne sont pas certains de maintenir leurs engagements, selon un sondage publié vendredi par la chaîne japonaise de télévision publique NHK.

02h41

La pandémie de Covid-19 risque de conduire pour la première fois en vingt ans à une hausse globale du travail des enfants, avec des millions d'entre eux supplémentaires forcés de travailler, a averti l'ONU vendredi.

02h39

Les Etats-Unis ont enregistré 941 morts supplémentaires liées au coronavirus dans les dernières 24 heures, portant à 113.774 le nombre de décès dus au Covid-19 dans le pays, selon le comptage jeudi de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

01h34

Les partisans de Donald Trump se rendant à ses prochains meetings doivent s'engager à ne pas poursuivre en justice l'équipe de campagne du président républicain en cas de contamination par le nouveau coronavirus. Le milliardaire new-yorkais a annoncé mercredi une reprise des meetings de campagne dans quatre Etats (Oklahoma, Floride, Arizona et Caroline du Nord), malgré la pandémie de coronavirus qui continue d'y sévir.

00h30

L'Amérique latine et les Caraïbes comptabilisaient jeudi 1.509.813 cas déclarés de coronavirus, selon un décompte de l'AFP établi à partir de chiffres officiels. Devenue l'épicentre de la pandémie, la région a enregistré 73.602 décès dus au Covid-19, dont plus de la moitié au Brésil.

00h22

Le Brésil a dépassé jeudi le seuil des 40.000 morts du nouveau coronavirus et les 800.000 cas confirmés, selon le dernier bilan du ministère de la Santé.

Ce pays de 212 millions d'habitants compte 40.919 décès, dont 1.239 recensés lors des dernières 24 heures, et 802.828 contaminations, le deuxième chiffre le plus élevé au monde après les Etats-Unis.