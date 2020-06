Greensboro, Montgomery, Birmingham... les principaux mouvements de contestation afro-américains

Depuis la mort de George Floyd, homme noir asphyxié par un policier blanc aux Etats-Unis fin mai, la lutte contre l'injustice raciale est plus que jamais ravivée dans le pays. L'occasion de revenir sur les principaux mouvements de contestation afro-américains.

MONTGOMERY

Le «boycott des bus de Montgomery» par la population noire a commencé en décembre 1955 dans l'Etat de l'Alabama et a duré environ un an. L'élément déclencheur de ce mouvement fut l'arrestation de Rosa Parks, une femme afro-américaine qui refusa de céder sa place dans un bus à un Blanc, allant ainsi à l'encontre de la législation ségrégationniste en vigueur. La veille de son procès, des milliers de tracts ont été distribués, invitant les Afro-Américains à ne plus emprunter le bus. Ce fut le début d'un boycott de plus d'un an, mené notamment par Martin Luther King, pour lutter contre la ségrégation raciale dans les transports publics.

Cet événement majeur du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis a abouti à une décision de la Cour suprême, déclarant les lois de l'Alabama imposant la ségrégation raciale dans les bus inconstitutionnelles.

Mais il faudra attendre 1964 pour que les lois ségrégationnistes soient abolies sur l'ensemble des Etats-Unis par le Civil Rights Act.

Greensboro

Les «sit-ins de Greensboro» ont eu lieu en février 1960. Il s'agit d'une série d'actions directes non-violentes avec pour but d'abolir la ségrégation raciale dans les restaurants de la ville située en Caroline du Nord. Concrètement, les quatre étudiants noirs à l'origine de ce mouvement s'installaient aux comptoirs «refusés aux Blancs», et lorsqu'on déniait les servir, ils refusaient de quitter les lieux. De nombreuses personnes ont suivi «les quatre de Greensboro».

Bien qu'ils n'aient pas été les premiers à les faire, ils ont entraîné l'organisation de sit-ins dans d'autres villes de Caroline du Nord, mais aussi d'autres Etats. Les ventes des magasins concernés chutèrent, forçant la plupart de leurs propriétaires à mettre fin à la ségrégation. Ce fût le cas des commerces de Woolworth, visés initialement par les sit-ins de Greensboro.

Birmingham

La campagne ou mouvement de Birmingham a été lancée au début de l'année 1963 par l'organisation Southern Christian Leadership Conference (SCLC). Elle a été fondée par Martin Luther King notamment, dans l'objectif d'attirer l'attention sur les inégalités de traitement entre Blancs et Noirs dans l'Etat d'Alabama. Sa stratégie fut de mettre une pression économique pour avoir des réponses. Les commerces ont été particulièrement visés par ce mouvement, notamment par le biais du boycott, mais d'autres actions ont été mises en place et se sont déroulées dans d'autres lieux.

Malgré la campagne non-violente, la police lâcha les chiens et utilisa des lances à incendie contre les manifestants. Le mouvement, qui réussit à attirer l'attention du monde entier, força finalement Burmingham à mettre fin à la ségrégation.

BLACK PANTHERS

Le Black Panther Party, né en 1966 en Californie, est un mouvement révolutionnaire qui prône l'action directe. Il réclama notamment l'arrêt des violences policières et des meurtres de Noirs. Parmi ses actions, il mit en place des patrouilles chargées de surveiller les agissements de la police. Mais il lança aussi des programmes communautaires tels que la distribution gratuite de nourriture. Au fur et à mesure que le parti prit de l'ampleur, les heurts avec la police se multiplièrent.

Le mouvement d'inspiration marxiste atteignit une échelle nationale mais s'est finalement effondré à cause de ses tensions internes et de la répression de l'Etat.

Black lives matter

Ce mouvement, «Les vies des Noirs comptent» en français, est scandé dans les manifestations qui se déroulent actuellement contre l'injustice raciale et les violences policières. Ce qui s'explique notamment par le fait que Black Lives Matters (BLM) soit le nouveau-né des mouvements. En effet, il tire son origine en juillet 2013 du réseau social Twitter avec le #BlackLivesMatter, né après l'acquittement de George Zimmerman, un vigile ayant abattu un jeune noir de 18 ans non-armé.

De plus, BLM, qui organise régulièrement des manifestations, a mis en lumière plusieurs affaires de Noirs tués par des policiers blancs, car il attache une importance particulière au profilage racial, aux violences policières et à l'injustice raciale dans le système judiciaire criminel des Etats-Unis.