Pas de police, nourriture gratuite : une zone autonome à Seattle fait enrager Donald Trump

Donald Trump s’en est violemment pris à des élus de Seattle sur les réseaux sociaux, leur reprochant d’avoir abandonné la ville à d’«affreux anarchistes» et «terroristes intérieurs». La cause ? Une zone autonome autoproclamée dans la cité.

Celle-ci, baptisée «Chaz» (pour «Capitol Hill Autonomous Zone»), s’est organisée autour d’un commissariat, que la police a abandonné suite à de violentes manifestations en lien avec la mort de George Floyd. «Cette espace est maintenant la propriété du peuple de Seattle», indique une inscription.

Des manifestants ont investi les rues entourant le bâtiment, où une ambiance entre festival et mouvement contestataire s’est installée. Les rues ont été barrées à la circulation, certains font de la musique ou créent des oeuvres d'art, d’autres se réunissent pour débattre sur des questions de société, alors que des familles avec enfants se promènent simplement.

Un espace est dédié à ceux qui veulent fumer, un autre s’est transformé en poste médical, décrit le New York Times. Au «No Cop Co-op», de l’eau et des snacks sont distribués gratuitement. Aucune monnaie n’est officiellement autorisée dans la zone, même si certains profitent de l’affluence pour vendre 6 dollars un hot dog, comme le pointent nos confrères américains.

Si aucune dérive n’a pour le moment été signalée, la chef de la police de Seattle, Carmen Best, explique avoir eu vent de personnes à qui il a été demandé de payer en échange d’une protection. Elle a déploré la décision d’abandonner le commissariat, accusant la municipalité d'avoir «cédé à la forte pression publique».

Mais c’est Donald Trump qui a été le plus virulent. «Reprenez notre ville MAINTENANT. Si vous ne le faites pas, je le ferai», avait-il écrit mercredi soir sur Twitter, apostrophant directement le gouverneur de l'Etat de Washington Jay Inslee et la maire démocrate de Seattle, Jenny Durkan.

«Ce n'est pas un jeu. Ces affreux anarchistes doivent être stoppés IMMEDIATEMENT. AGISSEZ VITE!», a-t-il ensuite ajouté. Plus tard, il a récidivé : «Des terroristes de l'intérieur ont pris Seattle, dirigée par des démocrates de la gauche radicale, bien sûr. LOI & ORDRE!».

Domestic Terrorists have taken over Seattle, run by Radical Left Democrats, of course. LAW & ORDER!

