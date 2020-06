Vidéo : une Tesla évite de justesse un sanglier sur la route

Une Tesla, voiture 100% électrique au pilotage semi-automatique, a évité de justesse un sanglier la semaine dernière, en Belgique.

La vidéo, publiée par le conducteur, un boulanger qui se rendait sur son lieu de travail a fait le tour du Web. Dans la séquence capturée par les quatre caméras du véhicule, on peut voir comment l'Autopilot aide l'homme à reprendre le contrôle.

People: Autopilot will never be safe! @Tesla Autopilot: *avoids a at night* @elonmusk pic.twitter.com/qyVz3gPesE

«La voiture a immédiatement repris le contrôle pour me remettre sur la route. C'était clair qu'elle reprenait la main après mon réflexe d'éviter l'animal», a expliqué Kenneth Van Hoesen au journal Het Laatste Nieuws.

Elon Musk, patron de Tesla a lui aussi commenté les images. «L'objectif principal du pilote automatique est de ne pas se crasher. Ce qui semble rapide pour les humains est lent pour un ordinateur. Le système de sonar qui détecte tous les mouvements à 360 degrés autour de la voiture est surhumain. Des innovations de ce programme sont en cours», a-t-il déclaré sur Twitter.

Autopilot prime directive is: don’t crash. What seems fast to humans is slow to a computer. 360 degree low light vision & sonar, plus forward radar enable to be superhuman. Upcoming software upgrades will increasingly show the potential.

