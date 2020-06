Voici pourquoi la date du prochain meeting de Donald Trump fait polémique chez les anti-racistes

Si les Etats-Unis ont appris quelque chose ces derniers jours, c'est que les symboles comptent, y compris dans la lutte contre le racisme. C'est pour cela que certains ont trouvé étrange le choix du lieu et de la date du prochain meeting de Donald Trump, qui reprend sa campagne pour la prochaine présidentielle.

Car pour renouer le contact avec ses supporters, c'est la date du 19 juin qui a été choisie. Jour hautement important pour les minorités américaines, puisqu'il célèbre l'abolition de l'esclavage au Texas, dernier Etat à le pratiquer en 1865. Connu comme le «Jour de la Liberté», il peut sembler étrange pour le président de prendre la parole dans un jour comme celui-ci, dans le contexte des manifestations contre le racisme et les violences policières.

Mais ce n'est pas la seule chose qui a fait tiquer les militants anti-racistes. En effet, Donald Trump a choisi de se rendre à Tulsa dans l'Oklahoma, un bastion républicain, qui avait très largement voté pour lui en 2016 (65% contre 29% pour Hillary Clinton). Rien de tel pour unir derrière lui que des images d'une salle pleine de supporters chauffés à blanc.

Une ville au poids historique certain

Cependant, certains auraient pu penser que Donald Trump souhaitait éviter les lieux qui ont une connotation avec l'histoire raciste des Etats-Unis dans ce contexte. Or, la ville de Tulsa a connu l'un des plus gros massacres ciblé contre la population noire il y a 99 ans. 300 personnes pourraient avoir trouvé la mort, et le quartier de Greenwood a été ravagé.

La combinaison de la date et du lieu n'a cependant pas été choisie au hasard. Interrogée par les médias américains, la Maison Blanche a répondu : «la communauté afro-américaine est importante à ses yeux. Il travaille à réduire les injustices. Donc c'est un jour qui fait sens pour lui, et c'est un jour où il veut partager les progrès qui ont été accomplis, et ceux qui restent à faire». Reste à savoir comment cela sera perçu par la population dans les semaines qui viennent.