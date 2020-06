États-Unis : un garçon de 6 ans meurt de faim après avoir été enfermé dans un placard

Dans l'Arizona, un petit garçon de 6 ans a été retrouvé mort après avoir été laissé sans nourriture dans un placard par ses parents.

Au moment de son décès en mars dernier, l'enfant pesait seulement 8 kilos. Le même poids qu'il pesait lorsqu'il avait 1 an.

Son frère, âgé de 7 ans, a lui aussi été enfermé dans un placard plus de 16 heures par jour pendant un mois, rapporte Midi-Libre.

Selon les enquêteurs, les deux enfants auraient été punis par leurs parents car ils avaient volé de la nourriture pendant que ces derniers dormaient.

Mis en cause pour meurtre et maltraitance envers un mineur

Les parents, Elizabeh Archibeque et Anthony Martinez, ont été arrêtés par les forces l'ordre. Agés de 26 et 23 ans, ils ont reconnu avoir enfermé leurs enfants et leur avoir donné très peu de nourriture.

Mis en cause pour meurtre et maltraitance envers un mineur, ils ont plaidé non-coupable. La grand-mère serait elle aussi soupçonnée par la police.

