L’âge de Donald Trump fait de nouveau débat le jour de son anniversaire

Un anniversaire moins festif que prévu ? Donald Trump fête ses 74 ans ce 14 juin, alors que son âge est justement devenu un sujet qui interpelle les observateurs politiques depuis son discours prononcé la veille à l'académie militaire de West Point.

En effet, le président américain a montré une certaine difficulté à descendre une rampe à la fin de sa prise de parole. Ce problème de mobilité a été l'un des signaux qui ont alerté les internautes, se demandant si le pensionnaire de la Maison Blanche est en aussi bonne forme qu'il le dit. Ce dernier s'est pourtant justifié sur Twitter pour expliquer la scène : «la rampe que j'ai descendue après mon discours était très longue et raide, n'avait pas de balustrade et surtout, était très glissante. La dernière chose que j'allais faire était de "tomber" pour que les Fake News se moquent de moi».

No one else had a problem walking down the ramp. #TrumpIsNotWell pic.twitter.com/YpXhdsASH1

— Jules Morgan (@glamelegance) June 14, 2020