Tout savoir sur Lauren Sanchez, la très médiatique compagne de Jeff Bezos

Après la saga de son divorce avec Mackenzie Tuttle, estimé à 38,3 milliards de dollars, Jeff Bezos a refait sa vie avec Lauren Sanchez, une animatrice télé de 50 ans. Et il semblerait que le couple s'entende bien puisque des rumeurs de mariage ont fait leur apparition.

Une rencontre particulière

La rencontre entre les deux individus semble tout droit tirée d'un soap-opéra. Chacun était marié de son côté quand la relation a débuté. Après avoir annoncé la séparation avec sa femme, Jeff Bezos a raconté dans une tribune publiée sur Medium avoir été victime de chantage aux photos intimes. Ainsi, le National Inquirer avait obtenu des échanges érotiques entre les deux amants. Selon le Wall Street Journal, l'homme qui avait fait fuiter les photos était tout simplement le frère de Lauren Sanchez : Michael Sanchez. Malgré ce début chaotique, ils ont officialisé leur couple, et n'hésitent pas à s'afficher côte à côte depuis.

Famille recomposée

Non pas que Jeff Bezos ait un problème de place, mais les réunions familiales peuvent rapidement devenir bondées. En effet, le milliardaire fondateur d'Amazon a eu 4 enfants lors de son mariage, quand sa compagne de 50 ans en a 3 de deux relations précédentes.

Longue carrière dans les médias

Avant d'avoir son visage dans la presse people du monde entier, Lauren Sanchez était déjà bien connue des Américains. Journaliste et présentatrice télé de formation, elle a notamment été la première femme hispanique à présenter le journal de 23h sur KCOP-TV, une chaîne locale à Los Angeles en 1999. Repérée, elle présentera également l'émission «So You Think You Can Dance» en 2005, une téléréalitée très populaire outre-Atlantique. Seulement, en 2006, après avoir donné naissance à son deuxième enfant, elle est remplacée par Cat Deeley. Enfin, elle anime «Good Day LA» à partir de 2009, un «morning show», où elle croise les célébrités américaines, ce qui lui permettra de participer au très regardé «The View» a plusieures reprises.

Une entrepreneuse aérienne

Les deux parents de Lauren Sanchez ont une passion pour l'aviation, ce qui n'a pas sauté une génération. Après avoir obtenu son permis pour conduire des hélicoptères, elle a fondé une société, Black Ops Aviation en 2017, avec pour objectif de piloter des engins pour l'industrie du cinéma. Selon le Hollywood Reporter, elle aurait notamment travaillé comme consultante pour Christopher Nolan sur le film Dunkerque et volé à l'occasion de plusieurs publicités. «Cet espace est dominé par les hommes. Mais il n'y a rien de physique dans le fait de conduire un hélicoptère. (...) Il n'y a aucune raison de ne pas voir plus de femme faire cela», a-t-elle d'ailleurs confié au média américain. Quand on connaît l'amour de Jeff Bezos pour l'aviation et l'espace, on comprend que le couple a en effet beaucoup en commun.