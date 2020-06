Vidéo : un pêcheur surpris par un requin au large de l'Ecosse

Alors qu'il pêchait tranquillement depuis un kayak au large de l'Ecosse, un homme de 36 ans, Stuart Richie, a été surpris par un requin, qui lui a volé son repas.

Ce pêcheur expérimenté avait attrapé un poisson, mais n'a pas eu le temps de le rapporter à bord. Un requin est en effet arrivé de nulle part et s'est jeté dessus, arrachant sa ligne avant de repartir avec sa prise dans les profondeurs de la mer.

Une scène impressionnante, captée par la GoPro que Stuart Richie avait fixée sur lui. «Quand il a attrapé le poisson, j'ai été choqué et j'ai juste attendu. Je priais pour que la GoPro enregistre car personne ne m'aurait cru sinon», a-t-il raconté au Mirror. A la fin de la vidéo, on l'entend rire de surprise, avant de lâcher, amusé : «Oh et bien, ce sera une attaque de requin.»

Cette espèce de requin, appelée requin-hâ ou milandre, peut mesurer jusqu'à deux mètres de long et peser jusqu'à 45 kg. Ces spécimens, protégés en Ecosse, sont très présents dans les baies écossaises pendant l'été, avant leur migration annuelle vers le Portugal, les îles Canaries et même le nord de l'Islande.

«Mais il est assez rare qu'ils volent du poisson sur une ligne. Cela ne se voit jamais, à part peut-être dans les eaux tropicales, mais vous ne les voyez généralement pas près de la surface», a expliqué Stuart Richie, qui pêche régulièrement depuis six ans, au Daily Record.