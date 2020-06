Black Trans Lives Matter : des milliers de manifestants rassemblés à New York

Des milliers de manifestants ont participé à la marche en l’honneur des personnes noires et trans ce dimanche, pour dénoncer les violences subies par cette communauté.

La manifestation, organisée par Brooklyn Liberation, a commencé devant le musée de Brooklyn, et l’activiste transgenre Raquel Willis a pris la parole devant les milliers de manifestants. «Je crois en mon pouvoir. Je crois en votre pouvoir. Je crois en notre pouvoir. Je crois au pouvoir des personnes noires et trans», a-t-elle scandé, rapporte CNN.

Thousands of people gathered in Brooklyn, New York for “Black Trans Lives Matter” rally on Sunday, June 14. The rally called for justice for two Black trans women, Dominique “Rem’mie” Fells, and Riah Milton, who were killed last week pic.twitter.com/X7L94Avs0g — TIME (@TIME) June 15, 2020

I have no idea how many people are here today in Brooklyn for Black Trans Lives but it’s in the thousands #BrooklynLiberation pic.twitter.com/PPURIfyCKN — Eliel Cruz (@elielcruz) June 14, 2020

Ce rassemblement intervient quelques jours après les meurtres de deux femmes noires et trans, à Philadelphie et à Cincinnati. Le groupe de défense des personnes LGBT aux États-Unis Humans Rights Campaign a déjà recensé 14 meurtres de personnes trans depuis le début de l’année. Selon ce groupe, 91% des victimes de meurtres de personnes transgenres recensées en 2019 sont des femmes noires. Cette manifestation s’inscrit donc aussi dans le mouvement Black Lives Matter, en réaction au meurtre de George Floyd par des policiers.

Les manifestants étaient vêtus de blanc et ont marché en silence au début du rassemblement. Les organisateurs de l'énénement ont souhaité faire un clin d’œil à l’histoire de la lutte contre la ségrégation, en reprenant les codes de la «Parade silencieuse» de 1917, où plus de 10.000 africains-américains ont marché en silence dans les rues de New York pour protester contre les violences qu’ils subissent, et les femmes et les enfants étaient vêtus de blanc.

Ten days ago, West Dakota called me with idea. A Brooklyn-based protest creating space and action for Black trans lives. She referenced a New York protest in 1917 when the NAACP assembled 10,000 all wearing white standing up against anti-Black violence. #brooklynliberation pic.twitter.com/NlzecJrolU — Fran Tirado (@fransquishco) June 15, 2020

Les forces de police ont que 15.000 personnes étaient présentes à New York ce dimanche, selon CBS News. D’autres manifestations en soutien au mouvement Black Trans Lives Matter ont également eu lieu dans d’autres villes des États-Unis, notamment à Los Angeles et à Chicago.

