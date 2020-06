L’archevêque de Lima remplit la cathédrale de portraits de victimes du Covid-19

Ce dimanche, l’archevêque de Lima, Carlos Castillo, a célébré la messe dans la cathédrale remplie des portraits des victimes du coronavirus au Pérou.

Plus de 5.000 portraits des personnes décédées à cause du virus ont été accrochés sur les bancs de la cathédrale. Le prêtre a profité de l’enregistrement de son homélie pour émettre des critiques sur le système de santé du pays, «basé sur l’égoïsme et sur le commerce plutôt que sur la compassion et la solidarité», rapporte The Guardian.

«Des moments encore plus difficiles arrivent», a-t-il affirmé, faisant référence à la grave crise économique qui se profile. Le Pérou estime à 12% sa récession pour l’année 2020. En confinement obligatoire depuis plus de 12 semaines, l’économie du pays est paralysée depuis le mois de mars.

Il a fallu plusieurs jours au personnel de l’église pour attacher les photos des victimes sur les bancs. Une fois les 84 bancs remplis de photos, l’archevêque a demandé à ce que d'autres photos soient également collées sur les colonnes qui montent jusqu’au plafond de l’édifice.

Le Pérou compte à ce jour plus de 6.600 morts du Covid-19, et est le troisième pays le plus endeuillé d’Amérique latine après le Brésil et le Mexique. Le pays fait face à une pénurie d'oxygène médical, ce qui empêche le système de santé de prendre en charge correctement les malades ayant des insuffisances respiratoires. De nombreux malades n’ont pas pu être pris en charge dans les hôpitaux, et l’archevêque appelle aussi à la solidarité envers les plus démunis, qui n’ont pas les moyens de se soigner.

