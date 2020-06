Le manifestant Black Lives Matter qui a sauvé un militant d'extrême droite explique son geste

Patrick Hutchinson, l'homme noir qui a secouru un présumé extrémiste blanc durant une manifestation contre la mort de George Floyd à Londres est revenu sur les faits, expliquant qu'il voulait éviter un passage à tabac.

Patrick Hutchinson a précisé, dans une interview à CNN, qu'il voulait éviter qu'un acte de violence décrédibilise le mouvement Black Lives Matter.

Il a ajouté qu'à ce moment-là, l'idée que l'homme soit un contre-manifestant ne lui avait pas traversé l'esprit.

Identifié par la foule comme un manifestant d'extrême-droite, l'homme était allongé sur un escalier en position foetale et entouré de manifestants, lorsque Patrick Hutchinson l'a secouru avec l'aide d'autres participants. L'homme avait déja été «sévèrement battu», comme l'a rapporté Reuters.

Lors de cette manifestation, des heurts ont eu lieu entre les policiers et les manifestants dénonçant les violences policières et l'injustice raciale.

Mais des militants d'extrême-droite se sont immiscés dans la foule et des heurts entre ceux-ci et les manifestants anti-racisme ont éclaté.

Ce même jour, plus de 100 personnes ont été arrêtées à Londres et six policiers ont été légèrement blessés.