Le Pérou libère 1500 détenus pour éviter les contaminations

Le Pérou a libéré 1.500 détenus condamnés à des peines légères afin de réduire la surpopulation dans ses prisons, où ont eu lieu des mutineries parfois suscitées par la crainte de la contamination au coronavirus, a annoncé le gouvernement dimanche.

«Un total de 1.502 personnes sont sorties de divers établissements pénitentiaires et centres de rééducation du pays», a déclaré le ministre de la Justice, Fernando Castaneda, cité dans un communiqué de son ministère. Ces libérations se sont étalées sur une période de deux mois. Le gouvernement avait adopté le 14 avril un plan pour libérer quelque 3.000 détenus.

La crainte du coronavirus a provoqué plusieurs mutineries dans les prisons péruviennes ainsi qu'une crise due au manque de matériel sanitaire dans ces établissements. Selon les autorités, 212 détenus sont morts du Covid-19 et au moins 67 autres sont actuellement hospitalisés après avoir été contaminés. Quinze surveillants sont eux aussi morts de la maladie et 17 autres sont en traitement.

En avril, la mutinerie la plus grave liée au virus a eu lieu dans la prison Miguel Castro, située à l'est de Lima. Neuf détenus sont morts et il y a eu 67 blessés, dont des détenus, des surveillants et des policiers. Les détenus demandaient l’assistance de médecins à l’intérieur de la prison, ainsi que la présence des services du Défenseur du peuple.

Le gouvernement avait annoncé le 23 avril dernier qu'il allait gracier quelque 3.000 détenus en situation vulnérable face au coronavirus dans certaines des 68 prisons du pays. Selon le ministère de la Justice, ces 68 prisons accueillent 97.000 détenus soit 50.000 de plus que les capacités.

Manque d'oxygène médical

Actuellement deuxième pays de la région derrière le Brésil en termes de contaminations au Covid-19, le Pérou compte 229.736 cas de contaminations. Faute de réserves en oxygène médical suffisantes, la crise sanitaire s’aggrave dans le pays. Selon le ministère de la Santé, il manque près de 8.000 bouteilles pour pouvoir prendre en charge correctement les personnes atteintes du Covid-19 à l’hôpital.

Selon Courrier international, la population cherche aussi à se procurer des bouteilles d’oxygène, pour prendre en charge leurs proches directement à domicile. Ils craignent d’aller à l’hôpital, où les services sont saturés et où les médicaments manquent. Selon le site d’information argentin Infobae, 90.000 personnes se feraient ainsi soigner chez elles.